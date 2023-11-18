Российский дрон повредил под Одессой нефтебазу, без света более 3000 людей – Минэнерго

В министерстве энергетики сообщили, что поврежденный российским дроновым ударом энергетический объект в Одесской области – нефтебаза. В результате атаки более 3000 одесских семей остались без света.

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"В результате удара также повреждены электросети. Без света 1550 потребителей. Также из-за технологических нарушений без света остались более 1700 потребителей", – говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Силы обороны юга заявили о попадании в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области в ночь на 18 ноября. Там повреждено админздание, вспыхнул пожар, ранен работник предприятия. Мужчину госпитализировали.

Позже в ДТЭК сообщили, что самые большие проблемы со светом в Измаильском и Одесском районах.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона заверил, что удар по энергообъекту в Одесской области не повлиял на работу украинской энергосистемы.

Россия в полночь обстреливала Украину беспилотниками. На подступах к Киеву украинская ПВО уничтожила все БПЛА, которыми страна-агрессор пыталась ударить по столице. Всего по разным областям было выпущено 38 "шахедов", 29 из них уничтожили ВСУ.

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