Росія вдарила ракетами під Запоріжжям: коли прибули рятувальники, атакувала знов – фото

В Запорізькій області росіяни завдали ракетних ударів по мирному населеному пункту, в результаті чого загинули двоє рятувальників, що прибули на місце атаки РФ. Про це повідомила Нацполіція.

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За даними правоохоронців, окупанти завдали три ракетних удари по Комишуваській громаді.

Ворог двічі атакував ракетами (тип встановлюється) мирний населений пункт. Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку.

Коли на місце прибули поліцейські та рятувальники, військові РФ здійснили повторний обстріл. Загинули двоє співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вночі Росія атакувала Україну 38 дронами: під Одесою є приліт по енергетичному об'єкту.

Пізніше у Міненерго повідомили, що пошкоджений російським дроном енергетичний об'єкт в Одеській області – нафтобаза. Внаслідок атаки понад 3000 одеситів залишились без світла.

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