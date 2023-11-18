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Росія вдарила ракетами під Запоріжжям: коли прибули рятувальники, атакувала знов – фото

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 16:15
Росія вдарила ракетами під Запоріжжям: коли прибули рятувальники, атакувала знов – фото - Фото

В Запорізькій області росіяни завдали ракетних ударів по мирному населеному пункту, в результаті чого загинули двоє рятувальників, що прибули на місце атаки РФ. Про це повідомила Нацполіція.

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За даними правоохоронців, окупанти завдали три ракетних удари по Комишуваській громаді.

Ворог двічі атакував ракетами (тип встановлюється) мирний населений пункт. Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку.

Коли на місце прибули поліцейські та рятувальники, військові РФ здійснили повторний обстріл. Загинули двоє співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Росія вдарила ракетами під Запоріжжям: коли прибули рятувальники, атакувала знов – фото

Росія вдарила ракетами під Запоріжжям: коли прибули рятувальники, атакувала знов – фото
  • Вночі Росія атакувала Україну 38 дронами: під Одесою є приліт по енергетичному об'єкту.
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Оксана Житнюк
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війнаобстрілзапоріжжяЗапорізька область

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