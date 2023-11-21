Росія вдарила по одному з районів Запоріжжя, вибухова хвиля пошкодила приватні будинки

доповнено

У Запоріжжі пролунали два вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі. Моніторингові канали пишуть про те, що попередньо росіяни застосували балістику.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

20:44. Моніторингові канали, українські медіа та співрозмовник LIGA.net повідомили про вибух у декількох районах Запоріжжя.

"Попередньо балістика з південного напрямку", – пише monitor.

Місцеві жителі пишуть про "потужні вибухи".

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА та ракетну небезпеку у Запорізькій області.

ДОПОВНЕНО о 21:49. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив, що російські війська вдарили ракетою по одному з районів міста. Попередньо, без жертв, ракета впала на відкритій місцевості. Водночас вибухова хвиля пошкодила кілька приватних будинків.

Читайте також: Росія вдарила ракетами під Запоріжжям: коли прибули рятувальники, атакувала знов – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.