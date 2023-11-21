RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія вдарила по одному з районів Запоріжжя, вибухова хвиля пошкодила приватні будинки

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 20:57
Росія вдарила по одному з районів Запоріжжя, вибухова хвиля пошкодила приватні будинки - Фото
Вибух (Ілюстративне фото)
доповнено

У Запоріжжі пролунали два вибухи, повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі. Моніторингові канали пишуть про те, що попередньо росіяни застосували балістику.

20:44. Моніторингові канали, українські медіа та співрозмовник LIGA.net повідомили про вибух у декількох районах Запоріжжя.

"Попередньо балістика з південного напрямку", – пише monitor.

Місцеві жителі пишуть про "потужні вибухи".

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА та ракетну небезпеку у Запорізькій області.

ДОПОВНЕНО о 21:49. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив, що російські війська вдарили ракетою по одному з районів міста. Попередньо, без жертв, ракета впала на відкритій місцевості. Водночас вибухова хвиля пошкодила кілька приватних будинків.

Натисніть, щоб збільшити

Читайте також: Росія вдарила ракетами під Запоріжжям: коли прибули рятувальники, атакувала знов – фото

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназапоріжжя

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 