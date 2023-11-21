Сили ППО збили над Чорним морем рідкісний іранський дрон Mohajer-6

Сили оборони півдня заявили, що сьогодні над Чорним морем було збито рідкісний іранський безпілотник Mohajer-6, який Росія спрямувала на Одеську область.

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"21 листопада 2023 року на Одещині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" над морем знищено розвідувально-ударний БпЛА "Mohajer-6", – йдеться у повідомленні повітряного командування "Південь".

Mohajer-6 спроможний нести до чотирьох високоточних боєприпасів або навантаження для спостереження. Максимальна злітна вага – 600 кг, корисне навантаження – 100 кг, дальність польоту – 200 км, максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту – 12 годин, а максимальна висота польоту – 5,4 км.



Рік тому, за українськими спроможний нести до чотирьох високоточних боєприпасів або навантаження для спостереження. Максимальна злітна вага – 600 кг, корисне навантаження – 100 кг, дальність польоту – 200 км, максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту – 12 годин, а максимальна висота польоту – 5,4 км.Рік тому, за українськими підрахунками , у росіян було загалом близько 20 таких дронів.

У вересні 2022 року Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вперше збили безпілотник Mohajer-6. Після цього МЗС позбавило посла Ірану в Україні акредитації та вирішило скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства. Крайній раз такий дрон знищили 2 вересня.

У липні 2023-го речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не виключає, що Іран в рамках військової допомоги Росії може передавати їй БпЛА Mohajer-6.

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