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Россия устроила налет "шахедами" и ударила по Украине ракетами Х-59. Есть прилеты

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 06:13
Россия устроила налет
Мобильная огневая группа (Фото: скриншот с видео)
обновлено

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 24 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляли о движении групп беспилотников в разных регионах.
Заместитель начальника главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин писал о работе противовоздушной обороны.
Пострадавших, разрушений или пожаров не зафиксировано.
В ВС уточнили, что под ударом был Староконстантинов.
ОБНОВЛЕНО в 07:03. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили, что россияне запустили три дрона, все цели сбила ПВО. Также враг ударил двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. 
  • Вечером 21 ноября Россия ударила по одному из районов Запорожья, взрывная волна повредила частные дома.
  • Силы обороны юга заявили, что над Черным морем был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6, который Россия направила в Одесскую область.
  • В течение дня 21 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область противорадиолокационными ракетами Х-31П.

Читайте также: ВСУ: РФ атаковала Украину ракетой Х-22 и 14 дронами Shahed. Взрывы были в шести областях

Дмитрий Гриниченко
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войнапвовоздушные силыShahed-136дроны-камикадзеСтароконстантинов

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