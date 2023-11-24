Россия устроила налет "шахедами" и ударила по Украине ракетами Х-59. Есть прилеты
24.11.2023, 06:13
Мобильная огневая группа (Фото: скриншот с видео)
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Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 24 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляли о движении групп беспилотников в разных регионах.
Заместитель начальника главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин писал о работе противовоздушной обороны.
Пострадавших, разрушений или пожаров не зафиксировано.
В ВС уточнили, что под ударом был Староконстантинов.
ОБНОВЛЕНО в 07:03. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили, что россияне запустили три дрона, все цели сбила ПВО. Также враг ударил двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.
- Вечером 21 ноября Россия ударила по одному из районов Запорожья, взрывная волна повредила частные дома.
- Силы обороны юга заявили, что над Черным морем был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6, который Россия направила в Одесскую область.
- В течение дня 21 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область противорадиолокационными ракетами Х-31П.
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