Повітряні сили ЗСУ: Знищили всі три дрони Shahed, якими Росія атакувала вночі
Повітряні сили ЗСУ знищили усі три дрони-камікадзе типу Shahed-131/136, котрими росіяни атакували Україну вночі, повідомили військові.
Загарбники атакували трьома безпілотниками із південно-східного напрямку, зазначили ПС.
Українські захисники повідомляли про рух груп дронів у різних областях.
У Хмельницькій обласній адміністрації написали про роботу протиповітряної оборони, руйнувань та жертв не зафіксовано, згодом ПС повідомили, що під ударом був Старокостянтинів.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що також окупанти вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59.
Він зазначав, що авіація ЗСУ є "доволі-таки мобільною" і захисники мають десятки оперативних аеродромів по всій території держави, тому РФ не вдасться так просто знищити українську авіацію.
Літаки Су-24М використовуються для завдання ударів далекобійними ракетами Storm Shadow.
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