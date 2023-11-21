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В Україні створили новий дрон-камікадзе "Мамонт", вже застосовувався на фронті – відео видео

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21.11.2023, 20:30
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Українські розробники створили новий дрон-камікадзе "Мамонт", він вже відпрацював на передовій цього тижня. Відео опублікував виробник FPV-дронів Ескадрон.

"Шановні, вітайте, у нас чергове бойове поповнення. Довго нікому не розказували, щоб не наврочили, тестували, покращували, лікували дитячі хвороби, поки не виростили цього здорованя. Назвали так, як звали найбільшого коня в історії", – пише Ескадрон.

Розробники так описують дрон: "Щедрий, любить ділитися 4-х кілограмовими цукерками (вага бойової частини. – Ред.) із поганцями. Звучить, як реактивний літак, страху наганяє за кілометр".

Бойову роботу з дроном виконали захисники з підрозділу М2 Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України.

На відео безпілотник влітає у другий поверх будівлі, після цього відбувається вибух.

ДОВІДКА. Ймовірно, найбільшим конем в історії людства був кінь на ім'я Мамонт (також відомий як Семпсон), що народився у 1848 році. Тварина належала до британської породи коней-важковозів шайр. Мамонт мав висоту 219 см, а його максимальна вага оцінювалась у 1524 кілограми. Тоді ще не існувало книги рекордів Гіннеса, тому досягнення не оформили документально.
  • Українські захисники дроном-камікадзе PEGAS знищили російський танк Т-90. 
  • Сили оборони за день знищили шість танків російських окупантів на Бахмутському напрямку.
  • Українці показали відео застосування удосконаленого дрона-камікадзе Pegas+: броня на шматки.

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Артем Джеріпа
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