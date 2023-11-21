Українські розробники створили новий дрон-камікадзе "Мамонт", він вже відпрацював на передовій цього тижня. Відео опублікував виробник FPV-дронів Ескадрон.
"Шановні, вітайте, у нас чергове бойове поповнення. Довго нікому не розказували, щоб не наврочили, тестували, покращували, лікували дитячі хвороби, поки не виростили цього здорованя. Назвали так, як звали найбільшого коня в історії", – пише Ескадрон.
Розробники так описують дрон: "Щедрий, любить ділитися 4-х кілограмовими цукерками (вага бойової частини. – Ред.) із поганцями. Звучить, як реактивний літак, страху наганяє за кілометр".
Бойову роботу з дроном виконали захисники з підрозділу М2 Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України.
На відео безпілотник влітає у другий поверх будівлі, після цього відбувається вибух.
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