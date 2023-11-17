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HIMARS відпрацював по скупченню вантажівок із БК окупантів, навів український Shark – відео видео

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17.11.2023, 16:35
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Сили оборони ударом з ракетної системи M142 HIMARS знищили російські вантажівки з боєприпасами. Відео опублікували Сухопутні сили.

Бойову роботу виконав HIMARS та аеророзвідка 43-ї окремої артилерійської бригади, вогонь з ракетної системи наводили завдяки українському комплексу Shark.

На відео видно скупчення чотирьох вантажівок окупантів, поряд з ними влучає ракета.

Надалі видно займання й вибухи автівок.

ДОВІДКА. Дрон Shark може перебувати в повітрі до чотирьох годин, працює за діапазону температур від -15°C до +50°C і літає зі швидкістю до 150 км/год. Його камера з 30-разовим оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом може вести адаптивний трекінг цілі навіть за швидкості об'єкта в 100 км/год.

Дивіться також: HIMARS спалив російську РЛС "Зоопарк" на Донбасі, удар корегує дрон Shark – відео

Артем Джеріпа
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