Сили оборони ударом з ракетної системи M142 HIMARS знищили російські вантажівки з боєприпасами. Відео опублікували Сухопутні сили.

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Бойову роботу виконав HIMARS та аеророзвідка 43-ї окремої артилерійської бригади, вогонь з ракетної системи наводили завдяки українському комплексу Shark.

На відео видно скупчення чотирьох вантажівок окупантів, поряд з ними влучає ракета.

Надалі видно займання й вибухи автівок.

ДОВІДКА. Дрон Shark може перебувати в повітрі до чотирьох годин, працює за діапазону температур від -15°C до +50°C і літає зі швидкістю до 150 км/год. Його камера з 30-разовим оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом може вести адаптивний трекінг цілі навіть за швидкості об'єкта в 100 км/год.

Сили оборони точним ударом із HIMARS знищили російський безпілотник ZALA разом з екіпажем.

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