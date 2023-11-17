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HIMARS отработал по скоплению грузовиков с БК оккупантов, навел украинский Shark – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 16:35
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Силы обороны ударом из ракетной системы M142 HIMARS уничтожили российские грузовики с боеприпасами. Видео было опубликовано Сухопутными силами.

Боевую работу проделал HIMARS и аэроразведка 43-й отдельной артиллерийской бригады, огонь из ракетной системы наводили благодаря украинскому комплексу Shark.

На видео видно скопление четырех грузовиков оккупантов, рядом с ними попадает ракета.

В дальнейшем видны возгорания и взрывы автомобилей.

СПРАВКА. Дрон Shark может находиться в воздухе до четырех часов, работает по диапазону температур от -15 до +50°C и летает со скоростью до 150 км/ч. Его камера с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом может вести адаптивный трекинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч.

Смотрите также: HIMARS сжег российскую РЛС "Зоопарк" на Донбассе, удар корректирует дрон Shark – видео

Артём Джерипа
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