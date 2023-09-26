Вооруженные Силы Украины ударили из реактивной системы HIMARS по совещанию российских офицеров в Херсонской области. Об этом сообщили источники LIGA.net в Службе безопасности Украины.

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По словам собеседника, СБУ навела HIMARS на штаб оккупантов под Херсоном.

Ракета HIMARS накрыла офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии армии России во время ежедневного совещания.

В результате удара восемь офицеров были уничтожены, еще семеро получили ранения.

На записи можно увидеть поражение командного пункта россиян.

Ранее стало известно, что при ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидированы 34 офицера, среди которых был командующий флотом адмирал Виктор Соколов. Kyiv Post пишет, что наводку на удар дали недовольные российские офицеры.

Соколов был назначен командующим флотом в сентябре 2022 года. Он получил звание адмирала 6 июня этого года. Таким образом, Соколов является самым высокопоставленным российским офицером из всех, ликвидированных в Украине.

Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.

Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу ЧФ РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.

На следующий день в Севастополе также слышали взрывы.

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