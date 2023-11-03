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HIMARS знищив радар С-300 окупантів, яким наводили ракети по Запоріжжю – відео видео

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03.11.2023, 18:30
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Сили оборони ударом ракетної системи HIMARS знищили радар комплексу С-300 російських окупантів на півдні, яким ті наводили ракети по Запоріжжю. Відео ураження опублікував президент Володимир Зеленський.

"Вночі точним ракетним ударом HIMARS був знищений радар пошуку та наведення С-300, який використовували для наведення ракет С-300 під час ударів по Запоріжжю", – йдеться у відео.

Радар пошуку та наведення – основний компонент комплексу С-300, його знищення унеможливлює використання ракет С-300 та С-400, зауважують у повідомленні.

"Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки. Дякую, хлопці! Так тримати", – написав президент.

ДОВІДКА. С-300 – зенітно-ракетний комплекс, розроблений у СРСР. Має низку модифікацій, частина яких була розроблена вже в Росії після розпаду Радянського Союзу. Залежно від модифікації ЗРК і типу застосованих ракет, дальність стрільби може становити до 300 км.

Комплекси С-300 офіційно є на озброєнні у Росії, України, Азербайджану, Алжиру, Вірменії, Болгарії, Білорусі, Ірану, Казахстану, Китаю, Кіпру і Сирії.
  • У ніч проти 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили в житлову багатоповерхівку, загинули двоє осіб.
  • Ввечері 18 жовтня і вночі 19 жовтня РФ вчергове вдарила по Запоріжжю, використовуючи ракети "Іскандер-М", С-300 та Х-59.
  • Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія виробляє нові системи протиповітряної оборони, але Сили оборони можуть їх знищувати.

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Артем Джеріпа
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війназапоріжжярадарС-300HIMARS

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