Сили оборони ударом ракетної системи HIMARS знищили радар комплексу С-300 російських окупантів на півдні, яким ті наводили ракети по Запоріжжю. Відео ураження опублікував президент Володимир Зеленський.
"Вночі точним ракетним ударом HIMARS був знищений радар пошуку та наведення С-300, який використовували для наведення ракет С-300 під час ударів по Запоріжжю", – йдеться у відео.
Радар пошуку та наведення – основний компонент комплексу С-300, його знищення унеможливлює використання ракет С-300 та С-400, зауважують у повідомленні.
"Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки. Дякую, хлопці! Так тримати", – написав президент.
Комплекси С-300 офіційно є на озброєнні у Росії, України, Азербайджану, Алжиру, Вірменії, Болгарії, Білорусі, Ірану, Казахстану, Китаю, Кіпру і Сирії.
- У ніч проти 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили в житлову багатоповерхівку, загинули двоє осіб.
- Ввечері 18 жовтня і вночі 19 жовтня РФ вчергове вдарила по Запоріжжю, використовуючи ракети "Іскандер-М", С-300 та Х-59.
- Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія виробляє нові системи протиповітряної оборони, але Сили оборони можуть їх знищувати.
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