Силы обороны ударом ракетной системы HIMARS уничтожили радар комплекса С-300 российских окупантов на юге, которым те наводили ракеты по Запорожью. Видео поражения опубликовал президент Владимир Зеленский .

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"Ночью точным ракетным ударом HIMARS был уничтожен радар поиска и наведения С-300, который использовался для наведения ракет С-300 во время ударов по Запорожью", – говорится в видео.

Радар поиска и наведения – основной компонент комплекса С-300, его уничтожение делает невозможным использование ракет С-300 и С-400, отмечают в сообщении.

"Сильное огневое поражение на этой неделе. Наши воины выбили одну из российских систем ПВО на юге. Каждый такой наш удар дает украинцам больше безопасности. Спасибо, ребята! Так держать", – написал президент.

СПРАВКА. С-300 – зенитно-ракетный комплекс, разработанный в СССР. Обладает рядом модификаций, часть которых была разработана уже в России после распада Советского Союза. В зависимости от модификации ЗРК и типа применяемых ракет дальность стрельбы может составлять до 300 км.



Комплексы С-300 официально находятся на вооружении в России, Украине, Азербайджане, Алжире, Армении, Болгарии, Беларуси, Иране, Казахстане, Китае, Кипре и Сирии.

В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека.

Вечером 18 октября и ночью 19 октября РФ в очередной раз ударила по Запорожью, используя ракеты "Искандер-М", С-300 и Х-59.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия производит новые системы противовоздушной обороны, но Силы обороны могут их уничтожать.

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