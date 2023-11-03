UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

HIMARS уничтожил радар С-300 оккупантов, которым наводили ракеты по Запорожью. видео

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 18:30
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев

Силы обороны ударом ракетной системы HIMARS уничтожили радар комплекса С-300 российских окупантов на юге, которым те наводили ракеты по Запорожью. Видео поражения опубликовал президент Владимир Зеленский .

"Ночью точным ракетным ударом HIMARS был уничтожен радар поиска и наведения С-300, который использовался для наведения ракет С-300 во время ударов по Запорожью", – говорится в видео.

Радар поиска и наведения – основной компонент комплекса С-300, его уничтожение делает невозможным использование ракет С-300 и С-400, отмечают в сообщении.

"Сильное огневое поражение на этой неделе. Наши воины выбили одну из российских систем ПВО на юге. Каждый такой наш удар дает украинцам больше безопасности. Спасибо, ребята! Так держать", – написал президент.

СПРАВКА. С-300 – зенитно-ракетный комплекс, разработанный в СССР. Обладает рядом модификаций, часть которых была разработана уже в России после распада Советского Союза. В зависимости от модификации ЗРК и типа применяемых ракет дальность стрельбы может составлять до 300 км.

Комплексы С-300 официально находятся на вооружении в России, Украине, Азербайджане, Алжире, Армении, Болгарии, Беларуси, Иране, Казахстане, Китае, Кипре и Сирии.
  • В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека.
  • Вечером 18 октября и ночью 19 октября РФ в очередной раз ударила по Запорожью, используя ракеты "Искандер-М", С-300 и Х-59.
  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия производит новые системы противовоздушной обороны, но Силы обороны могут их уничтожать.

Читайте также: Россия перебросила модернизированные ракеты С-300 под Брянск, чтобы бить по пограничному – ЦНС

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаС-300радарHIMARSЗапорожье

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 