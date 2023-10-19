ЗСУ: РФ атакувала Україну ракетами "Іскандер-М", С-300 та Х-59. Прильоти у п'яти областях

Російські окупанти ввечері 18 жовтня та вночі 19 жовтня атакували Україну балістичними та авіаційними ракетами, а також дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що з 20:00 18 жовтня до 05:00 19 жовтня росіяни били ракетами та дронами по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об'єктах.

Ворог запустив п'ять балістичних ракет типу "Іскандер-М", одну ракету С-300, керовану авіаційну ракету Х-59 та одну крилату ракету поки невстановленого типу.

Також загарбники випустили дев'ять "шахедів". Під ударом опинились Донецька, Миколаївська, Сумська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59 і три дрони Shahed.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував зведення з постраждалих від ударів регіонів — у Сумах через удар БПЛА розпочалася пожежа у двоповерховій будівлі, жертв немає, у Миколаєві спалахнув склад, у Покровському районі Донецької області пошкоджено навчальний заклад.

У ніч на 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами Запоріжжя, влучили в житлову багатоповерхівку, загинули двоє людей.

Також вранці було завдано удару по Дніпру. Ракета прилетіла у приміське селище Обухівка, загинула жінка, є руйнування у приватному секторі — фото та відео наслідків.

Крім цього ворог ударив по Харкову, де почалися перебої зі світлом, Степовому під Миколаєвом та Сумами, загинули цивільні.

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