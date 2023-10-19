ВСУ: РФ атаковала Украину ракетами "Искандер-М", С-300 и Х-59. Прилеты в пяти областях
Российские оккупанты вечером 18 октября и ночью 19 октября атаковали Украину баллистическими и авиационными ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
Также захватчики выпустили девять "шахедов". Под ударом оказались Донецкая, Николаевская, Сумская, Днепропетровская и Запорожская области.
Силы противовоздушной обороны сбили ракету Х-59 и три дрона Shahed.
Министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовал сводку из пострадавших от ударов регионов — в Сумах из-за удара БПЛА начался пожар в двухэтажном здании, жертв нет, в Николаеве загорелся склад, в Покровском районе Донецкой области повреждено учебное заведение.
- В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека.
- Также утром был нанесен удар по Днепру. Ракета прилетела в пригородный поселок Обуховка, погибла женщина, есть разрушения в частном секторе — фото и видео последствий.
- Помимо этого враг ударил по Харькову, где начались перебои со светом, Степовому под Николаевом и Сумам, погибли гражданские.
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