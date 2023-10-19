ВСУ: РФ атаковала Украину ракетами "Искандер-М", С-300 и Х-59. Прилеты в пяти областях

Российские оккупанты вечером 18 октября и ночью 19 октября атаковали Украину баллистическими и авиационными ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что с 20:00 18 октября по 05:00 19 октября россияне били ракетами и дронами по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам.

Враг запустил пять баллистических ракет типа "Искандер-М", одну ракету С-300, управляемую авиационную ракету Х-59 и одну крылатую ракету пока неустановленного типа.

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