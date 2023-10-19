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ВСУ: РФ атаковала Украину ракетами "Искандер-М", С-300 и Х-59. Прилеты в пяти областях

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 09:14
ВСУ: РФ атаковала Украину ракетами
Запуск ракеты "Искандер" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты вечером 18 октября и ночью 19 октября атаковали Украину баллистическими и авиационными ракетами, а также дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что с 20:00 18 октября по 05:00 19 октября россияне били ракетами и дронами по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам. 
Враг запустил пять баллистических ракет типа "Искандер-М", одну ракету С-300, управляемую авиационную ракету Х-59 и одну крылатую ракету пока неустановленного типа. 

Также захватчики выпустили девять "шахедов". Под ударом оказались Донецкая, Николаевская, Сумская, Днепропетровская и Запорожская области. 

Силы противовоздушной обороны сбили ракету Х-59 и три дрона Shahed.

Министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовал сводку из пострадавших от ударов регионов — в Сумах из-за удара БПЛА начался пожар в двухэтажном здании, жертв нет, в Николаеве загорелся склад, в Покровском районе Донецкой области повреждено учебное заведение. 

  • В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека. 
  • Также утром был нанесен удар по Днепру. Ракета прилетела в пригородный поселок Обуховка, погибла женщина, есть разрушения в частном секторе — фото и видео последствий. 
  • Помимо этого враг ударил по Харькову, где начались перебои со светом, Степовому под Николаевом и Сумам, погибли гражданские. 

Читайте также: РФ била по Павлограду, Николаеву и Кривому Рогу — разрушения инфраструктуры, работала ПВО 

Дмитрий Гриниченко
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