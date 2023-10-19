РФ била по Павлограду, Николаеву и Кривому Рогу — разрушения инфраструктуры, работала ПВО
19.10.2023, 08:02
Павлоград (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты били ракетами по Павлограду, Николаеву и Кривому Рогу вечером 18 октября, а также ночью 19 октября. Об этом сообщили местные власти.
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Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что поздно вечером россияне нанесли удар по Павлограду, есть разрушения на объекте инфраструктуры.
Пострадавших нет.
Что касается взрывов в Кривом Роге под утро 19 октября чиновник написал, что противовоздушная оборона сбила ракету врага.
Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате ночных обстрелов выбиты окна в трех многоквартирных домах, коммунальщики уже работают над восстановлением.
В частном секторе повреждений нет, люди не пострадали.
- В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека.
- Также утром был нанесен удар по Днепру. Ракета прилетела в пригородный поселок Обуховка, погибла женщина, есть разрушения в частном секторе — фото и видео последствий.
- Кроме этого, враг ударил по Харькову, где начались перебои со светом, Степовому под Николаевом и Сумам, погибли гражданские.
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