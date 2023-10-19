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РФ била по Павлограду, Николаеву и Кривому Рогу — разрушения инфраструктуры, работала ПВО

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 08:02
РФ била по Павлограду, Николаеву и Кривому Рогу — разрушения инфраструктуры, работала ПВО - Фото
Павлоград (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты били ракетами по Павлограду, Николаеву и Кривому Рогу вечером 18 октября, а также ночью 19 октября. Об этом сообщили местные власти.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что поздно вечером россияне нанесли удар по Павлограду, есть разрушения на объекте инфраструктуры.
Пострадавших нет.
Что касается взрывов в Кривом Роге под утро 19 октября чиновник написал, что противовоздушная оборона сбила ракету врага. 
Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате ночных обстрелов выбиты окна в трех многоквартирных домах, коммунальщики уже работают над восстановлением.
В частном секторе повреждений нет, люди не пострадали. 
  • В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека. 
  • Также утром был нанесен удар по Днепру. Ракета прилетела в пригородный поселок Обуховка, погибла женщина, есть разрушения в частном секторе — фото и видео последствий. 
  • Кроме этого, враг ударил по Харькову, где начались перебои со светом, Степовому под Николаевом и Сумам, погибли гражданские. 

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Дмитрий Гриниченко
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