РФ била по Павлограду, Николаеву и Кривому Рогу — разрушения инфраструктуры, работала ПВО

Российские оккупанты били ракетами по Павлограду, Николаеву и Кривому Рогу вечером 18 октября, а также ночью 19 октября. Об этом сообщили местные власти.

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Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил , что поздно вечером россияне нанесли удар по Павлограду, есть разрушения на объекте инфраструктуры.

Пострадавших нет.

Что касается взрывов в Кривом Роге под утро 19 октября чиновник написал, что противовоздушная оборона сбила ракету врага.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил , что в результате ночных обстрелов выбиты окна в трех многоквартирных домах, коммунальщики уже работают над восстановлением.

В частном секторе повреждений нет, люди не пострадали.

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