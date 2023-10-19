РФ била по Павлограду, Миколаєву та Кривому Рогу — руйнування інфраструктури, працювала ППО

Російські окупанти били ракетами по Павлограду, Миколаєву та Кривому Рогу ввечері 18 жовтня, а також вночі 19 жовтня. Про це повідомила місцева влада.

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Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив , що пізно ввечері росіяни завдали удару по Павлограду, є руйнування на об'єкті інфраструктури.

Постраждалих немає.

Щодо вибухів у Кривому Розі під ранок 19 жовтня чиновник написав, що протиповітряна оборона збила ракету ворога.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив , що внаслідок нічних обстрілів вибито вікна у трьох багатоквартирних будинках, комунальники вже працюють над відновленням.

У приватному секторі пошкоджень немає, люди не постраждали.

У ніч проти 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили в житлову багатоповерхівку, загинули двоє осіб.

Також вранці було завдано удару по Дніпру. Ракета прилетіла у приміське селище Обухівка, загинула жінка, є руйнування у приватному секторі — фото та відео наслідків.

Окрім цього, ворог ударив по Харкову, де почалися перебої зі світлом, Степовому під Миколаєвом та Сумах, загинули цивільні.

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