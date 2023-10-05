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ЗСУ за день знищили шість танків, САУ та БМП під Бахмутом – відео видео

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 14:00
Скриншот із відео
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Українські захисники за день знищили шість танків російських окупантів на Бахмутському напрямку, повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Наші воїни відмінусували три танки Т-72, один Т-80, два Т-90. Також самохідну артилерійську установку 2с1 та одну бойову машину піхоти", – написав він.

На відео FVP-дрони послідовно знищують ці одиниці техніки. Коли саме це відбулось не уточнюється.

Бойову роботу виконували: група "Асгард" підрозділу "Очі" 120 окремого розвідувального батальйону у взаємодії з групою "Шарк" 28 окремої мехбригади, групою "Клавдіча" 92 окремої штурмової бригади та начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28 окремої мехбригади.

  • Служба безпеки України вразила комплекс протиповітряної оборони окупантів С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області РФ. Про це повідомляють джерела LIGA.net в СБУ. Відео поширюють росіяни у соцмережах.

  • ЗСУ знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглебск-2" у Донецькій області. Це перший задокументований випадок, повідомили у Ракетних військах та артилерії ЗСУ.

  • У серпні реактивні підрозділи Сил оборони знищили унікальну мобільну берегову радіолокаційну станцію "Предел-Е" на Херсонщині.

Читайте також: Новітні російські танки "Прорив" наступали, але наїхали на міни й були спалені – відео

Артем Джеріпа
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