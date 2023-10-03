RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Вперше задокументовано": ЗСУ знищили рідкісний РЕБ "Борисоглебск-2" – відео з локацією видео

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 22:45
Ухилянтам за кордоном приготуватись? Кого планують повернути в Україну
Ухилянтам за кордоном приготуватись? Кого планують повернути в Україну
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео
Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео

Збройні Сили України знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглебск-2" у Донецькій області, це перший задокументований випадок. Про це повідомила Facebook-сторінка Ракетних військ та артилерії ЗСУ.

За повідомленням, техніку знищено в районі Новопетрівки.

Відомство зауважує, що це перший задокументований випадок знищення "Борисоглебска-2", раніше Силам оборони вдалося захопити таку техніку як трофей.

"Наразі ЗСУ ведуть активну роботу проти російських комплексів РЕБ, і це побічно підтверджує той факт, що українські дрони зустрічають менше перешкод на своєму шляху і можуть долетіти до глибоких тилів Збройних сил РФ", – підсумовують у повідомленні.

Перші 8 комплексів були поставлені у російські війська у 2013 році, за 2014-15 роки було поставлено 14 комплексів, пишуть ресурси окупантів.

У склад "Борисоглебска-2" включений пункт управління Р-300КМВ та окремі машини з різним радіоелектронним обладнанням.

Повний комплект комплексу включає дев'ять різних машин із різним набором обладнання. Усі засоби комплексу розміщуються на самохідних шасі МТ-ЛБ, доопрацьованих у зв'язку зі встановленням нового спеціального обладнання.

Окупанти стверджують, що після прибуття на місце роботи комплексу потрібно близько 15 хвилин на розгортання всіх засобів та підготовку до бойової роботи.

  • У червні під Бахмутом оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з HIMARS знищили два російські комплекси радіоелектронної боротьби. Зокрема, тоді повідомлялось про знищення одного комплексу "Борисоглебск-2".
  • У серпні реактивні підрозділи Сил оборони знищили унікальну мобільну берегову радіолокаційну станцію "Прєдєл-Е" на Херсонщині.
  • У вересні український дрон вдарив по російській радіолокаційній станції "Небо-У" – відео.

Читайте також: Під Куп'янськом воюють новітні Leopard 2 та CV-90 – відео від Зеленського

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаРЕБборисоглєбськ-2
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 