Збройні Сили України знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглебск-2" у Донецькій області, це перший задокументований випадок. Про це повідомила Facebook-сторінка Ракетних військ та артилерії ЗСУ.

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За повідомленням, техніку знищено в районі Новопетрівки.

Відомство зауважує, що це перший задокументований випадок знищення "Борисоглебска-2", раніше Силам оборони вдалося захопити таку техніку як трофей.

"Наразі ЗСУ ведуть активну роботу проти російських комплексів РЕБ, і це побічно підтверджує той факт, що українські дрони зустрічають менше перешкод на своєму шляху і можуть долетіти до глибоких тилів Збройних сил РФ", – підсумовують у повідомленні.

Перші 8 комплексів були поставлені у російські війська у 2013 році, за 2014-15 роки було поставлено 14 комплексів, пишуть ресурси окупантів.

У склад "Борисоглебска-2" включений пункт управління Р-300КМВ та окремі машини з різним радіоелектронним обладнанням.

Повний комплект комплексу включає дев'ять різних машин із різним набором обладнання. Усі засоби комплексу розміщуються на самохідних шасі МТ-ЛБ, доопрацьованих у зв'язку зі встановленням нового спеціального обладнання.

Окупанти стверджують, що після прибуття на місце роботи комплексу потрібно близько 15 хвилин на розгортання всіх засобів та підготовку до бойової роботи.

У червні під Бахмутом оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з HIMARS знищили два російські комплекси радіоелектронної боротьби. Зокрема, тоді повідомлялось про знищення одного комплексу "Борисоглебск-2".

У серпні реактивні підрозділи Сил оборони знищили унікальну мобільну берегову радіолокаційну станцію "Прєдєл-Е" на Херсонщині.

У вересні український дрон вдарив по російській радіолокаційній станції "Небо-У" – відео.

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