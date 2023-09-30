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Дрон СБУ уразив російську радіолокаційну станцію "Небо-У" – відео ударів видео

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 17:15
Відео: Telegram Стерненка
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Активіст і волонтер Сергій Стеренко показав відео ударів по російській радіолокаційній станції "Небо-У" українським дрономи.

Він повідомив, що воїни підрозділу ЦСО "А" СБУ "Білий вовк" уразили російську РЛС – ударів було завдано по апаратній машині, головній антені та машині керування.

Дрон СБУ уразив російську радіолокаційну станцію "Небо-У" – відео ударів

ДОВІДКА. "Небо" – сімейство російських радіолокаційних станцій метрового діапазону хвиль. Випускалася у версіях для військ протиповітряної оборони та для сухопутних військ. РЛС у модифікації "Небо-У" викриває цілі на висоті 500 м на дальності 65 км, а на висоті 20 км - на дальності понад 400 км.

  • Вчора повідомлялось, що російську РЛС "Каста" було знищено дроном СБУ поряд із селищем Гір'ї Біловського району в Курській області. 

Дивіться також: Два відео з фронту. Знищено взводний опорний пункт РФ, робота піхотинців ЗСУ біля Кліщіївки

Оксана Житнюк
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