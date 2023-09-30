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Два відео з фронту. Знищено взводний опорний пункт РФ, робота піхотинців ЗСУ біля Кліщіївки видео

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 16:13
Відео: 15 мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон"
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15 мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон" показав відео знищення взводного опорного пункту окупантів, а командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував кадри роботи Сил оборони на околицях Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

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У "Сталевому кордоні" розповіли, що отримали дані від повітряної розвідки однієї з бригад ЗСУ про розташування взводного опорного пункту росіян. Після цього артилеристи штурмової бригади "Сталевий кордон" кількома влучними пострілами знищили ВОП росіян. Напрямок, на якому було знищено ВОП, не уточнюється.

Також сьогодні Сирський показав відео з Бахмутського напрямку.

"Якісна робота піхотинців 22-ї ОМБр. Ворога знищуємо всюди", – йдеться в підписі.

  • 17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.
  • За минулу добу ЗСУ знищили майже 500 росіян, десятки одиниць бронетехніки та артилерії.

Дивіться також: "Земля наче решето". Який вигляд мають Бахмут, Кліщіївка та Андріївка зараз – десять фото

Оксана Житнюк
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