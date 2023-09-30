RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ знищили майже 500 росіян, десятки одиниць бронетехніки та артилерії

Этот материал также доступен на русском
30.09.2023, 08:09
ЗСУ знищили майже 500 росіян, десятки одиниць бронетехніки та артилерії - Фото
Міномет ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 480 російських окупантів, а також десятки одиниць бронетехніки та артилерії минулої доби. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 278130 (+470),

- танків – 4691 (+4),

- бойових броньованих машин – 8984 (+12),

- артилерійських систем – 6447 (+38),

- РСЗВ – 796 (+2),

- засобів ППО – 537 (+1),

- літаків – 315,

- вертольотів-316,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15),

- крилатих ракет – 1529,

- кораблів/катерів – 20,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18),

- спеціальної техніки – 932 (+2).

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни мали багато місяців для побудови оборони, а тому наступ ЗСУ йде "важко".

Читайте також: РФ провела безуспішні контратаки, демонструє мінімальні можливості наступу – союзники

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасвтратиГенштабнаступЗапорізька область
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 