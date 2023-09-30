ЗСУ знищили майже 500 росіян, десятки одиниць бронетехніки та артилерії

Збройні Сили України знищили 480 російських окупантів, а також десятки одиниць бронетехніки та артилерії минулої доби. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 278130 (+470),

- танків – 4691 (+4),

- бойових броньованих машин – 8984 (+12),

- артилерійських систем – 6447 (+38),

- РСЗВ – 796 (+2),

- засобів ППО – 537 (+1),

- літаків – 315,

- вертольотів-316,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15),

- крилатих ракет – 1529,

- кораблів/катерів – 20,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18),

- спеціальної техніки – 932 (+2).

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни мали багато місяців для побудови оборони, а тому наступ ЗСУ йде "важко".

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