ЗСУ знищили майже 500 росіян, десятки одиниць бронетехніки та артилерії
Збройні Сили України знищили 480 російських окупантів, а також десятки одиниць бронетехніки та артилерії минулої доби. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 278130 (+470),
- танків – 4691 (+4),
- бойових броньованих машин – 8984 (+12),
- артилерійських систем – 6447 (+38),
- РСЗВ – 796 (+2),
- засобів ППО – 537 (+1),
- літаків – 315,
- вертольотів-316,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5006 (+15),
- крилатих ракет – 1529,
- кораблів/катерів – 20,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8854 (+18),
- спеціальної техніки – 932 (+2).
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни мали багато місяців для побудови оборони, а тому наступ ЗСУ йде "важко".
- Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони здійснили прорив на фланзі Вербового в Запорізькій області та продовжують рухатися далі.
- Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
- Президент Зеленський заявив, що знає, де саме на фронті Сили оборони України мають намір прорвати оборонні лінії російських окупантів, але не казатиме ЗМІ.
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