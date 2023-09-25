RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

РФ провела безуспішні контратаки, демонструє мінімальні можливості в наступі – союзники

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 17:42
РФ провела безуспішні контратаки, демонструє мінімальні можливості в наступі – союзники - Фото
Російський окупант (Фото: ресурс РФ)

Минулого тижня російські загарбники провели локальні контратаки на Запоріжжі та під Бахмутом, намагаючись повернути втрачене. Українські сили відбили атаки та втримали під контролем нещодавно звільнені території, а окупанти продовжують демонструвати лише "мінімальні можливості" в наступі, повідомляє розвідка Великої Британії у своєму зведенні.

Впродовж останнього тижня сили РФ доклали спільних зусиль для проведення локальних контратак проти українських сил, що наступають, як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках, пише відомство.

В обох районах українські війська відбили атаки окупантів та утримали нещодавно звільнені території, зауважує розвідка Британії.

"Коментарі, опубліковані російською військовою спільнотою, свідчать про надзвичайне розчарування серед учасників цих контратак, особливо поблизу Бахмута, з повідомленнями про "непродумані" наступи, відсутність артилерійської підтримки та великі втрати", – повідомляє відомство.

На його думку, за останні дев'ять місяців російські війська в Україні "довели свою здатність вести стійкі оборонні операції".

Водночас загарбники продовжують демонструвати лише "мінімальні можливості" в наступі, зауважує британська розвідка.

Російським командирам доводиться з труднощами організовувати складні спільні дії загарбників, зосереджувати достатню кількість артилерійських боєприпасів і підтримувати високий моральний дух і наступальний дух, підсумовують у відомстві.

Читайте також: У Севастополі підводний човен РФ міг зазнати катастрофічних ушкоджень, фото – союзники

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаконтрнаступбританська розвідкаконтратаканаступ ЗСУ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 