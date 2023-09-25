РФ провела безуспішні контратаки, демонструє мінімальні можливості в наступі – союзники

Минулого тижня російські загарбники провели локальні контратаки на Запоріжжі та під Бахмутом, намагаючись повернути втрачене. Українські сили відбили атаки та втримали під контролем нещодавно звільнені території, а окупанти продовжують демонструвати лише "мінімальні можливості" в наступі, повідомляє розвідка Великої Британії у своєму зведенні.

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Впродовж останнього тижня сили РФ доклали спільних зусиль для проведення локальних контратак проти українських сил, що наступають, як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках, пише відомство.

В обох районах українські війська відбили атаки окупантів та утримали нещодавно звільнені території, зауважує розвідка Британії.

"Коментарі, опубліковані російською військовою спільнотою, свідчать про надзвичайне розчарування серед учасників цих контратак, особливо поблизу Бахмута, з повідомленнями про "непродумані" наступи, відсутність артилерійської підтримки та великі втрати", – повідомляє відомство.

На його думку, за останні дев'ять місяців російські війська в Україні "довели свою здатність вести стійкі оборонні операції".

Водночас загарбники продовжують демонструвати лише "мінімальні можливості" в наступі, зауважує британська розвідка.

Російським командирам доводиться з труднощами організовувати складні спільні дії загарбників, зосереджувати достатню кількість артилерійських боєприпасів і підтримувати високий моральний дух і наступальний дух, підсумовують у відомстві.

23 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що днем раніше окупанти намагалися відбити втрачені позиції в районі Андріївки (південніше Бахмута), Роботиного та Вербового (Запорізька область), але загарбникам це не вдалося.

Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони мають прорив на фланзі Вербового у Запорізькій області та продовжують рухатися далі.

Тарнавський повідомив, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

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