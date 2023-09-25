РФ провела безуспешные контратаки, показывает минимальные возможности, наступая – союзники

На прошлой неделе российские захватчики провели локальные контратаки на Запорожье и под Бахмутом, пытаясь вернуть утраченное. Украинские силы отразили атаки и удержали под контролем недавно освобожденные территории, а оккупанты продолжают демонстрировать лишь "минимальные возможности" в наступлении, сообщает разведка Великобритании в своей сводке.

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В течение последней недели силы РФ приложили совместные усилия для проведения локальных контратак против наступающих украинских сил, как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях, пишет ведомство.

В обоих районах украинские войска отбили атаки оккупантов и удержали недавно освобожденные территории, отмечает разведка Британии.

"Комментарии, опубликованные российским военным сообществом, свидетельствуют о чрезвычайном разочаровании среди участников этих контратак, особенно вблизи Бахмута, с сообщениями о "непродуманных" наступлениях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях", – сообщает ведомство.

По его мнению, за последние девять месяцев российские войска в Украине "доказали свою способность вести устойчивые оборонительные операции".

В то же время захватчики продолжают демонстрировать лишь "минимальные возможности" в наступлении, отмечает британская разведка.

Российским командирам приходится с трудом организовывать сложные совместные действия захватчиков, сосредотачивать достаточное количество артиллерийских боеприпасов и поддерживать высокий моральный дух и наступательный дух, заключают в ведомстве.

23 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что днем ранее оккупанты пытались отбить утраченные позиции в районе Андреевки (южнее Бахмута), Роботиного и Вербового (Запорожская область), но захватчикам это не удалось.

Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны имеют прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.

Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

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