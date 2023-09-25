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РФ провела безуспешные контратаки, показывает минимальные возможности, наступая – союзники

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 17:42
РФ провела безуспешные контратаки, показывает минимальные возможности, наступая – союзники - Фото
Российский оккупант (Фото: ресурс РФ)

На прошлой неделе российские захватчики провели локальные контратаки на Запорожье и под Бахмутом, пытаясь вернуть утраченное. Украинские силы отразили атаки и удержали под контролем недавно освобожденные территории, а оккупанты продолжают демонстрировать лишь "минимальные возможности" в наступлении, сообщает разведка Великобритании в своей сводке.

В течение последней недели силы РФ приложили совместные усилия для проведения локальных контратак против наступающих украинских сил, как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях, пишет ведомство.

В обоих районах украинские войска отбили атаки оккупантов и удержали недавно освобожденные территории, отмечает разведка Британии.

"Комментарии, опубликованные российским военным сообществом, свидетельствуют о чрезвычайном разочаровании среди участников этих контратак, особенно вблизи Бахмута, с сообщениями о "непродуманных" наступлениях, отсутствии артиллерийской поддержки и больших потерях", – сообщает ведомство.

По его мнению, за последние девять месяцев российские войска в Украине "доказали свою способность вести устойчивые оборонительные операции".

В то же время захватчики продолжают демонстрировать лишь "минимальные возможности" в наступлении, отмечает британская разведка.

Российским командирам приходится с трудом организовывать сложные совместные действия захватчиков, сосредотачивать достаточное количество артиллерийских боеприпасов и поддерживать высокий моральный дух и наступательный дух, заключают в ведомстве.

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Артём Джерипа
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