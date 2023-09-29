"У росіян було багато місяців для побудови оборони". Блінкен пояснив складність наступу ЗСУ
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни мали багато місяців для побудови оборони, а тому наступ Збройних Сил України йде "важко". Про це він повідомив під час дискусії у рамках 15 фестивалю, організованого The Atlantic, цитує його Голос Америки.
Він зазначив, що Україна повернула понад 50% території, яку РФ захопила від початку великої війни.
"Зараз вони ведуть наступ на півдні та сході. Він проходить важко, і на це є вагома причина — росіяни мали багато місяців, щоб побудувати оборону, але українці досягають реальних успіхів", — сказав Блінкен.
Дипломат наголосив, що українські воїни борються за свою свободу та країну, а тому цей факт "врешті-решт змінить баланс".
- Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони здійснили прорив на фланзі Вербового в Запорізькій області та продовжують рухатися далі.
- Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
- Президент Зеленський заявив, що знає, де саме на фронті Сили оборони України мають намір прорвати оборонні лінії російських окупантів, але не казатиме ЗМІ.
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