"У росіян було багато місяців для побудови оборони". Блінкен пояснив складність наступу ЗСУ

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни мали багато місяців для побудови оборони, а тому наступ Збройних Сил України йде "важко". Про це він повідомив під час дискусії у рамках 15 фестивалю, організованого The Atlantic, цитує його Голос Америки.

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За його словами, наступ триває "важко", але Сили оборони вже досягли реальних успіхів.

Він зазначив, що Україна повернула понад 50% території, яку РФ захопила від початку великої війни.

"Зараз вони ведуть наступ на півдні та сході. Він проходить важко, і на це є вагома причина — росіяни мали багато місяців, щоб побудувати оборону, але українці досягають реальних успіхів", — сказав Блінкен.

Дипломат наголосив, що українські воїни борються за свою свободу та країну, а тому цей факт "врешті-решт змінить баланс".

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