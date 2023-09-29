"У РФ было много месяцев для построения обороны". Блинкен объяснил сложность наступления

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у россиян было много месяцев для построения обороны, а поэтому наступление Вооруженных Сил Украины идет "тяжело". Об этом он сообщил во время дискуссии в рамках 15 фестиваля, организованного The Atlantic, цитирует его Голос Америки.

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По его словам, наступление идет "тяжело", но Силы обороны уже достигли реальных успехов.

Он отметил, что Украина вернула более 50% территории, которую РФ захватила с начала большой войны.

"Сейчас они ведут наступление на юге и востоке. Оно проходит тяжело, и на это есть веская причина — у россиян было много месяцев, чтобы построить оборону, но украинцы достигают реальных успехов", — сказал Блинкен.

Дипломат подчеркнул, что украинские воины сражаются за свою свободу и страну, а поэтому этот факт "в конце концов изменит баланс".

Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны совершили прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.

Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

Президент Зеленский заявил, что знает, где именно на фронте Силы обороны Украины намерены прорвать оборонные линии российских оккупантов, но не будет говорить СМИ.

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