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"У РФ было много месяцев для построения обороны". Блинкен объяснил сложность наступления

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 08:11
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у россиян было много месяцев для построения обороны, а поэтому наступление Вооруженных Сил Украины идет "тяжело". Об этом он сообщил во время дискуссии в рамках 15 фестиваля, организованного The Atlantic, цитирует его Голос Америки.

По его словам, наступление идет "тяжело", но Силы обороны уже достигли реальных успехов. 

Он отметил, что Украина вернула более 50% территории, которую РФ захватила с начала большой войны. 

"Сейчас они ведут наступление на юге и востоке. Оно проходит тяжело, и на это есть веская причина — у россиян было много месяцев, чтобы построить оборону, но украинцы достигают реальных успехов", — сказал Блинкен.

Дипломат подчеркнул, что украинские воины сражаются за свою свободу и страну, а поэтому этот факт "в конце концов изменит баланс".

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Дмитрий Гриниченко
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