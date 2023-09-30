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ВСУ уничтожили почти 500 россиян, десятки единиц бронетехники и артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 08:09
ВСУ уничтожили почти 500 россиян, десятки единиц бронетехники и артиллерии - Фото
Миномет ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 480 российских оккупантов, а также десятки единиц бронетехники и артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 278130 (+470),

— танков — 4691 (+4),

— боевых бронированных машин — 8984 (+12),

— артиллерийских систем — 6447(+38),

— РСЗО — 796 (+2),

— средств ПВО — 537 (+1),

— самолетов — 315,

— вертолетов— 316,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 5006 (+15),

— крылатых ракет — 1529,

— кораблей/катеров — 20,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 8854 (+18),

— специальной техники — 932 (+2).

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у россиян было много месяцев для построения обороны, а поэтому наступление ВСУ идет "тяжело".

Читайте также: РФ провела безуспешные контратаки, демонстрирует минимальные возможности в наступлении – союзники

Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбассзапорожская областьнаступлениепотеригенштаб
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