ВСУ уничтожили почти 500 россиян, десятки единиц бронетехники и артиллерии
Вооруженные Силы Украины уничтожили 480 российских оккупантов, а также десятки единиц бронетехники и артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 278130 (+470),
— танков — 4691 (+4),
— боевых бронированных машин — 8984 (+12),
— артиллерийских систем — 6447(+38),
— РСЗО — 796 (+2),
— средств ПВО — 537 (+1),
— самолетов — 315,
— вертолетов— 316,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 5006 (+15),
— крылатых ракет — 1529,
— кораблей/катеров — 20,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 8854 (+18),
— специальной техники — 932 (+2).
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у россиян было много месяцев для построения обороны, а поэтому наступление ВСУ идет "тяжело".
- Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны совершили прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.
- Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
- Президент Зеленский заявил, что знает, где именно на фронте Силы обороны Украины намерены прорвать оборонные линии российских оккупантов, но не будет говорить СМИ.
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