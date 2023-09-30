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Два видео с фронта. Уничтожен взводный опорный пункт РФ, работа пехотинцев ВСУ у Клещиевки видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 16:13
Видео: 15 мобильный пограничный отряд "Стальная граница"
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15 мобильный пограничный отряд "Стальная граница" показал видео уничтожения взводного опорного пункта оккупантов, а командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал кадры работы Сил обороны на окрестностях Клещиевки на Бахмутском направлении.

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В "Стальной границе" рассказали, что получили данные от воздушной разведки одной из бригад ВСУ о расположении взводного опорного пункта россиян. После этого артиллеристы штурмовой бригады "Стальная граница" несколькими точными выстрелами уничтожили ВОП россиян. Направление, на котором был уничтожен ВОП, не уточняется.

Также сегодня Сырский показал видео с Бахмутского направления.

"Качественная работа пехотинцев 22-й ОМБр. Врага уничтожаем повсюду", – говорится в подписи.

  • 17 сентября 80-го отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещиевку возле Андреевки.
  • За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 500 россиян, десятки единиц бронетехники и артиллерии.

Смотрите также: "Земля как решето". Как выглядят Бахмут, Клещиевка и Андреевка сейчас – десять фото

Оксана Житнюк
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