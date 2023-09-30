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Дрон СБУ поразил российскую радиолокационную станцию "Небо-У" – видео ударов видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 17:15
Видео: Telegram Стерненко
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Активист и волонтер Сергей Стеренко показал видео ударов по российской радиолокационной станции "Небо-У" украинским дроном.

Он сообщил, что воины подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк" поразили российскую РЛС – удары были нанесены по аппаратной машине, главной антенне и машине управления.

Дрон СБУ поразил российскую радиолокационную станцию "Небо-У" – видео ударов
СПРАВКА. "Небо" – семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Выпускалась в версиях для войск противовоздушной обороны и сухопутных войск. РЛС в модификации "Небо-У" выявляет цели на высоте 500 м на дальности 65 км, а на высоте 20 км – на дальности свыше 400 км.
  • Вчера сообщалось, что российская РЛС "Каста" была уничтожена дроном СБУ рядом с поселком Горьи Беловского района в Курской области.

Смотрите также: Два видео с фронта. Уничтожен взводный опорный пункт РФ, работа пехотинцев ВСУ возле Клещиевки

Оксана Житнюк
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