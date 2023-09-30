Дрон СБУ поразил российскую радиолокационную станцию "Небо-У" – видео ударов

Активист и волонтер Сергей Стеренко показал видео ударов по российской радиолокационной станции "Небо-У" украинским дроном.

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Он сообщил, что воины подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк" поразили российскую РЛС – удары были нанесены по аппаратной машине, главной антенне и машине управления.

СПРАВКА. "Небо" – семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Выпускалась в версиях для войск противовоздушной обороны и сухопутных войск. РЛС в модификации "Небо-У" выявляет цели на высоте 500 м на дальности 65 км, а на высоте 20 км – на дальности свыше 400 км.

Вчера сообщалось, что российская РЛС "Каста" была уничтожена дроном СБУ рядом с поселком Горьи Беловского района в Курской области.

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