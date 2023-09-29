ПВО России "немного ослепла". Дрон СБУ уничтожил станцию Каста, которая видит "даже стелс"
29.09.2023, 12:28
Российская радиолокационная станция "Каста" была уничтожена дроном Службы безопасности Украины рядом с поселком Гирьи Беловского района в Курской области. Об этом сообщил LIGA.net источник в СБУ.
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Боевой эпизод произошел 28 сентября.
Из-за этого огневого поражения "российская ПВО немного подослепла", сообщил собеседник.
"Россияне рассказывали, что она может обнаруживать даже летательные аппараты с технологией "стелс". Но дрон СБУ почему-то проворонила", – отметил он.
Особенностью этой РЛС является способность засекать воздушные цели на предельно малых высотах.
СПРАВКА. Каста-2Е2 (39Н6) — российская мобильная трехкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона кругового обзора для контроля воздушного пространства, определения координат и опознавания воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах, их трассовых характеристик и выдачи их координат и параметров движения на системы управления ПВО, ВВС и войскового ПВО. Точность оценки высоты полета истребителя — 900 м.
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