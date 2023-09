Украина воюет на востоке по "боксерской" тактике. CNN побывали на ночной операции – видео

Из-за дефицита западной боевой техники на восточном фронте Силы обороны вынуждены "больше полагаться на смекалку, чем на силу", пишут репортеры американского канала CNN, которые побывали на ночном боевом выезде операторов дронов на Бахмутском направлении фронта.

В последние дни участки фронта около Бахмута россияне усилили наемниками из состава террористической Группы Вагнера из-за якобы "дефицита кадровых военных" и продолжают стягивать войска "из близлежащих районов".

По словам аэроразведчика с позывным "Грув" из подразделения Code 9.2 в 92-й бригаде ВСУ, оккупанты делают это, потому что "у них здесь осталось не так много личного состава".

CNN пишет: "Имея меньше передовой западной техники, чем их соотечественники на южном фронте, украинские силы здесь вынуждены больше полагаться на мозги, чем на силу".

"Мы постоянно меняем тактику. Это как бокс. Обрабатываем туловище, затем переключаемся на голову", — сравнил тактику командир подразделения с позывным "Флинт".

We witnessed a harsh battle near Bakhmut #Ukraine first hand. Massive shelling and assaults for hours. Ukrainians pushing forward. Two keys assets for the Ukrainians: Drones and Western artillery. With @VascoCNN @danjhodge and Kostya Gak. #CNN pic.twitter.com/sjvswZscIh