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Работа "секретного дрона": бойцы 92 ОШБр уничтожают танки Т-80 и Т-72 оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 11:31
Фото - скриншот из видео
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На Купянском направлении бойцы роты "Ахиллес" 92 ОШБр атаковали и уничтожили российские танки Т-80 и Т-72, а также гаубицу Д-30. Видео "Армии дронов" опубликовал Стратком ВСУ. 

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Как говорится в пояснении к видео, удары по танкам и гаубице нанесены с помощью "секретного дрона" бойцами роты ударной БпАК "Ахиллес" 92 Отдельной штурмовой бригады на Купянском направлении.

На видео показано уничтожение российских танков Т-80 и Т-72, а также гаубицы Д-30.

  • В начале августа появилось видео, как бойцы аэроразведки подразделения Shadow Сил обороны сожгли на южном фронте два бронеавтомобиля СТС-3 "Ахмат".
  • Бойцы подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины за несколько недель уничтожили десятки танков, бронемашин и других целей FPV-дронами – видео.
  • На Бахмутском направлении украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк - видео.

Смотрите также: Украинский FPV-дрон облетел антидроновую сетку и сжег технику россиян – видео

Сергей Бережной
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