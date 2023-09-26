На Купянском направлении бойцы роты "Ахиллес" 92 ОШБр атаковали и уничтожили российские танки Т-80 и Т-72, а также гаубицу Д-30. Видео "Армии дронов" опубликовал Стратком ВСУ.

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Как говорится в пояснении к видео, удары по танкам и гаубице нанесены с помощью "секретного дрона" бойцами роты ударной БпАК "Ахиллес" 92 Отдельной штурмовой бригады на Купянском направлении.

На видео показано уничтожение российских танков Т-80 и Т-72, а также гаубицы Д-30.

В начале августа появилось видео, как бойцы аэроразведки подразделения Shadow Сил обороны сожгли на южном фронте два бронеавтомобиля СТС-3 "Ахмат".

Бойцы подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины за несколько недель уничтожили десятки танков, бронемашин и других целей FPV-дронами – видео.

На Бахмутском направлении украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк - видео.

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