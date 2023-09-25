Украинский FPV-дрон обошел "антидроновую сетку" россиян и поразил технику оккупантов. Материал опубликовал активист и волонтер Сергей Стерненко.
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Работу проделала группа М2 Центра спецопераций Службы безопасности Украины.
Оккупанты развесили "антидроновые сетки" над дорогой, чтобы защитить свою технику.
Украинский дрон облетел эту сетку сверху и попал в российскую технику, вероятно, в танк – видео нечеткое.
Другой дрон снял взрыв в результате удара.
- В начале августа появилось видео, как бойцы аэроразведки подразделения Shadow Сил обороны сожгли на южном фронте два бронеавтомобиля СТС-3 "Ахмат".
- Бойцы подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины через несколько недель уничтожили десятки танков, бронемашин и других целей FPV-дронами – видео.
- На Бахмутском направлении украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк- видео.
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