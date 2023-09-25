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Украинский FPV-дрон облетел антидроновую сетку и сжег технику россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 22:30
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Украинский FPV-дрон обошел "антидроновую сетку" россиян и поразил технику оккупантов. Материал опубликовал активист и волонтер Сергей Стерненко.

Работу проделала группа М2 Центра спецопераций Службы безопасности Украины.

Оккупанты развесили "антидроновые сетки" над дорогой, чтобы защитить свою технику.

Украинский дрон облетел эту сетку сверху и попал в российскую технику, вероятно, в танк – видео нечеткое.

Другой дрон снял взрыв в результате удара.

  • В начале августа появилось видео, как бойцы аэроразведки подразделения Shadow Сил обороны сожгли на южном фронте два бронеавтомобиля СТС-3 "Ахмат".
  • Бойцы подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины через несколько недель уничтожили десятки танков, бронемашин и других целей FPV-дронами – видео.
  • На Бахмутском направлении украинский FPV-дрон нашел и уничтожил российский танк- видео.

Читайте также: FPV-дрон-камикадзе официально взято на вооружение в ВСУ – фото от Резникова

Артём Джерипа
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войнадронFPV
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