Бойцы подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины за несколько недель уничтожили десятки танков, бронемашин и других целей FPV-дронами. Соответствующее видео попаданий опубликовали на канале СБУ.

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Воины специального назначения уничтожили 13 танков, 28 бронемашин, 15 единиц артиллерии, 32 автомобиля, два средства наблюдения, а также 40 огневых позиций и фортификационных сооружений.

Также в координации с артиллеристами были поражены четыре реактивные системы залпового огня, шесть артиллерийских систем и станцию радиоэлектронной борьбы.

В результате ударов погибли 50 оккупантов.

30 августа украинские защитники уничтожили "Солнцепек" оккупантов, сообщили в Генштабе.

В конце июля дрон СБУ эффективно прилетел по "Солнцепеку" захватчиков, превратив довольно редкую боевую машину оккупантов в большой фейерверк.

Видео, как бойцы 67 ОМБр "Волки Да Винчи" отработали трофейной системой "Солнцепек" по позициям оккупантов.

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