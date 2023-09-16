Бійці підрозділу "Альфа" Служби безпеки України за кілька тижнів знищили десятки танків, бронемашин та інших цілей FPV-дронами. Відповідне відео влучань опублікували на каналі СБУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Воїни спеціального призначення знищили 13 танків, 28 бронемашин, 15 одиниць артилерії, 32 автомобілі, два засоби спостереження, а також 40 вогневих позицій та фортифікаційних споруд.

Також у координації з артилеристами було вражено чотири реактивні системи залпового вогню, шість артилерійських систем та станцію радіоелектронної боротьби.

Внаслідок ударів загинули 50 окупантів.

30 серпня українські захисники знищили "Солнцепек" окупантів, повідомили у Генштабі.

Наприкінці липня дрон СБУ ефективно прилетів по "Солнцепеку" загарбників, перетворивши досить рідкісну бойову машину окупантів на великий феєрверк.

Відео, як бійці 67 ОМБр "Вовки Да Вінчі" відпрацювали трофейною системою "Солнцепек" по позиціях окупантів.

Читайте також: ЗСУ знищили унікальний радіолокаційний "Прєдєл-Е" окупантів на пляжі – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.