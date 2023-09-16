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Бійці "Альфи" знищили десятки танків, бронемашин та інших цілей FPV-дронами: відео влучань видео

Этот материал также доступен на русском
16.09.2023, 12:48
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Бійці підрозділу "Альфа" Служби безпеки України за кілька тижнів знищили десятки танків, бронемашин та інших цілей FPV-дронами. Відповідне відео влучань опублікували на каналі СБУ.

Воїни спеціального призначення знищили 13 танків, 28 бронемашин, 15 одиниць артилерії, 32 автомобілі, два засоби спостереження, а також 40 вогневих позицій та фортифікаційних споруд.

Також у координації з артилеристами було вражено чотири реактивні системи залпового вогню, шість артилерійських систем та станцію радіоелектронної боротьби.

Внаслідок ударів загинули 50 окупантів.

  • 30 серпня українські захисники знищили "Солнцепек" окупантів, повідомили у Генштабі.
  • Наприкінці липня дрон СБУ ефективно прилетів по "Солнцепеку" загарбників, перетворивши досить рідкісну бойову машину окупантів на великий феєрверк.
  • Відео, як бійці 67 ОМБр "Вовки Да Вінчі" відпрацювали трофейною системою "Солнцепек" по позиціях окупантів.

Читайте також: ЗСУ знищили унікальний радіолокаційний "Прєдєл-Е" окупантів на пляжі – відео

Дмитро Гриниченко
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