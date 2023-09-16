Бійці підрозділу "Альфа" Служби безпеки України за кілька тижнів знищили десятки танків, бронемашин та інших цілей FPV-дронами. Відповідне відео влучань опублікували на каналі СБУ.
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Воїни спеціального призначення знищили 13 танків, 28 бронемашин, 15 одиниць артилерії, 32 автомобілі, два засоби спостереження, а також 40 вогневих позицій та фортифікаційних споруд.
Також у координації з артилеристами було вражено чотири реактивні системи залпового вогню, шість артилерійських систем та станцію радіоелектронної боротьби.
Внаслідок ударів загинули 50 окупантів.
- 30 серпня українські захисники знищили "Солнцепек" окупантів, повідомили у Генштабі.
- Наприкінці липня дрон СБУ ефективно прилетів по "Солнцепеку" загарбників, перетворивши досить рідкісну бойову машину окупантів на великий феєрверк.
- Відео, як бійці 67 ОМБр "Вовки Да Вінчі" відпрацювали трофейною системою "Солнцепек" по позиціях окупантів.
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