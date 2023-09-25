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Український FPV-дрон облетів антидронову сітку та спалив техніку росіян – відео видео

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25.09.2023, 22:30
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Український FPV-дрон оминув "антидронову сітку" росіян та уразив техніку окупантів. Матеріал опублікував активіст та волонтер Сергій Стерненко.

Роботу виконала група М2 Центру спецоперацій Служби безпеки України.

Окупанти розвісили "антидронові сітки" над дорогою, аби захистити свою техніку.

Український дрон облетів цю сітку зверху та влучив у російську техніку, ймовірно, у танк – відео нечітке.

Інший дрон зафільмував вибух унаслідок удару.

  • На початку серпня з'явилось відео, як бійці аеророзвідки підрозділу Shadow Сил оборони спалили на південному фронті два бронеавтомобілі СТС-3 "Ахмат".
  • Бійці підрозділу "Альфа" Служби безпеки України за кілька тижнів знищили десятки танків, бронемашин та інших цілей FPV-дронами – відео.
  • На Бахмутському напрямку український FPV-дрон знайшов та знищив російський танк – відео.

Читайте також: FPV-дрон-камікадзе офіційно взято на озброєння у ЗСУ – фото від Резнікова

Артем Джеріпа
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