Український FPV-дрон оминув "антидронову сітку" росіян та уразив техніку окупантів. Матеріал опублікував активіст та волонтер Сергій Стерненко.

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Роботу виконала група М2 Центру спецоперацій Служби безпеки України.

Окупанти розвісили "антидронові сітки" над дорогою, аби захистити свою техніку.

Український дрон облетів цю сітку зверху та влучив у російську техніку, ймовірно, у танк – відео нечітке.

Інший дрон зафільмував вибух унаслідок удару.

На початку серпня з'явилось відео, як бійці аеророзвідки підрозділу Shadow Сил оборони спалили на південному фронті два бронеавтомобілі СТС-3 "Ахмат".

Бійці підрозділу "Альфа" Служби безпеки України за кілька тижнів знищили десятки танків, бронемашин та інших цілей FPV-дронами – відео.

На Бахмутському напрямку український FPV-дрон знайшов та знищив російський танк – відео.

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