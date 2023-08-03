Бійці аеророзвідки підрозділу Shadow Сил оборони спалили на південному фронті два бронеавтомобілі СТС-3 "Ахмат", які розробили нібито спеціально для кадировців. Ролики викладені у Telegram підрозділу.

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В обох випадках ЗСУ застосували FPV-дрони-камікадзе, які збирає волонтерська група Escadrone.

Машини атаковано поки що окупованій росіянами Старомлинівці на півдні Донецької області, ймовірно, наприкінці липня – на початку серпня.

Мапа: deepstatemap.live

Виробляють "Ахмат" на заводі "Ремдизель", перші машини війська ставленика Кремля у Чечні Рамзана Кадирова отримали наприкінці липня 2022 року, а перші свідчення їхнього ураження на війні РФ проти України з'явилися восени (перше і друге).

18 жовтня 2022-го Рада визнала територію Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Росією та засудила вчинення геноциду чеченського народу росіянами.

Радник голови ОП Подоляк вважає, що після перемоги України кадировці повернуться до РФ і почнуть "працювати" по Москві.

Кадиров та його поплічники отримали підозри в Україні.

Дивіться січневе відео ГУР, як чеченські добровольці знищують окупантів у Бахмуті, і літнє, де вони зробили успішну засідку на російську військову вантажівку в Білгородській області РФ.

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