RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Ахмат" згорів у Старомлинівці – а потім ще один: два відео влучення по окупантах видео

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 15:22
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото

Бійці аеророзвідки підрозділу Shadow Сил оборони спалили на південному фронті два бронеавтомобілі СТС-3 "Ахмат", які розробили нібито спеціально для кадировців. Ролики викладені у Telegram підрозділу.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

В обох випадках ЗСУ застосували FPV-дрони-камікадзе, які збирає волонтерська група Escadrone.

Машини атаковано поки що окупованій росіянами Старомлинівці на півдні Донецької області, ймовірно, наприкінці липня – на початку серпня.

Мапа: deepstatemap.live

Виробляють "Ахмат" на заводі "Ремдизель", перші машини війська ставленика Кремля у Чечні Рамзана Кадирова отримали наприкінці липня 2022 року, а перші свідчення їхнього ураження на війні РФ проти України з'явилися восени (перше і друге).

  • 18 жовтня 2022-го Рада визнала територію Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Росією та засудила вчинення геноциду чеченського народу росіянами.
  • Радник голови ОП Подоляк вважає, що після перемоги України кадировці повернуться до РФ і почнуть "працювати" по Москві.
  • Кадиров та його поплічники отримали підозри в Україні.
  • Дивіться січневе відео ГУР, як чеченські добровольці знищують окупантів у Бахмуті, і літнє, де вони зробили успішну засідку на російську військову вантажівку в Білгородській області РФ.

Читайте також: "Кадировці швидше для показухи". 15 цитат чеченських добровольців, що воюють за Україну

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакадировцідрон-камікадзеахматFPVбронеавтомобільEscadrone
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 