"Кадировці скоріше для показухи існують". 15 цитат чеченських добровольців, що воюють за Україну

Всупереч погрозам з боку ставленика Кремля у Грозному, Рамзана Кадирова, чеченці продовжують вступати до лав Сил оборони та їх чисельність в українських військах "зростає", пише ресурс The Insider, журналістка якого поговорила з чеченськими бійцями, які воюють за Україну.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Батальйон шейха Мансура та інші чеченські добровольчі підрозділи воюють у складі Іноземного легіону, всі дії погоджені із ЗСУ.

Нижче – цитати з розповіді бійців Фатхі та Бертана (обидва – батальйон ОБОН, підрозділ "Борз"), а також Мансура.

- Вирушив сюди, щоб донести, що чеченський народ відрізняється від зрадників-кадировців, і через бажання набити морду спільному ворогові. Зараз ми захищаємо не лише Україну, а й нашу честь, яка була заплямована кадировцями;

- у кадировців немає жодної мотивації; що б вони не говорили на камеру: "Ахмат – сила!" або "Слава Росії!", вони не сила;

- кадировці не рвуться до міста, не підходять близько до поля бою чи навіть лінії фронту. Вони знімають ролики, щоб виправдатись перед Кадировим або показати свою сміливість, але сміливість так не показують;

Читайте також: Українці переможуть Російську імперію, колонізовані народи звільняться – Дудаєва

- кадировці в бою не дуже підготовлені, вони швидше просто для показухи існують. Вони не вміють воювати проти авіації, артилерії, не вміють штурмувати;

- є чеченці, які служать в армії РФ і не підкоряються Кадирову, а саме кадировці – вони як поліція, вони воювати не вміють. Вони "воювали" лише проти партизанів на Кавказі: наприклад, оточували один будинок, у якому лише пацан з автоматом. 200 осіб на операції з оточення одного пацана;

- я сприймаю росіян не лише як ворогів українців та чеченців, а й як ворогів усього людства: вони братимуть усе, що хочуть, і ніколи не зупиняться;

- мої двоюрідні брати служать у російській армії. Батька одного з них убили кадировці, але він все одно служить у них, називає мене терористом, бо я підтримую ЛГБТ і живу в Європі – на той момент я жив у Данії. Можу сказати відверто, що коли зустріну його тут, в Україні, то вб'ю;

- Кадиров – просто ідіот, у нього немає ніякого розуміння ісламу. Він не може говорити, що війна з Україною – це джихад. Ми чудово знаємо, що являє собою кадировська "армія";

- кожен наш боєць (батальйон шейха Мансура) має колосальні навички та досвід у військовій сфері: ми володіємо будь-яким видом зброї. Найменший досвід бійця в наших лавах — 10 років, але переважно у всіх по 20 і 30 років;

- у батальйоні є хлопці, які проходили і першу, і другу чеченську війну;

Читайте також: У Китаї не визнають, що постачали Росії броньовики, які "засвітив" на відео Кадиров

- чеченські добровольці не зазначені у ЗСУ, але працюють лише узгоджено, переважно співпрацюють із СБУ. Кожен вихід координується. Наше завдання — диверсійно-розвідувальна робота — "тактика бджоли" — налетів, ужалив і пішов;

- зазвичай наші завдання – це захопити когось, розбити техніку, вбити. Ми живемо в місті, ходимо на навчання, але коли на операції, іноді доводиться спати в лісах;

- у Чечні воювати було набагато складніше: практично наосліп, а зараз є обладнання, яке допомагає на полі бою, у небі. За інтенсивністю, звісно, українська війна складніша;

- Кадиров відстежує нас. У всіх, хто показує обличчя, родичі або загинули, або залишили Чечню. Люди бояться говорити, висловлювати думку і просто думати, бояться йти проти системи, бо за це тебе посадять, або катуватимуть, або уб'ють. Якщо ти напишеш, що тобі не подобається Кадиров, наступного дня ні тебе, ні всієї твоєї родини не буде в живих;

- якби в Чечні була свобода вибору, понад 90% чеченського народу не підтримувало б нинішній режим, але люди у нас дуже пригнічені. Кадиров б'є у найболючіші місцями – вони забирають матерів, сестер, дружин, дочок і маніпулюють людьми.

Читайте також: "РФ схожа на п'яного сусіда". Добровольці з Чечні розповіли Politico, чому вони у ЗСУ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.