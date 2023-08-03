"Кадыровцы скорее для показухи". 15 цитат чеченских добровольцев, воюющих за Украину

Несмотря на угрозы со стороны ставленника Кремля в Грозном, Рамзана Кадырова, чеченцы продолжают вступать в ряды Сил обороны и их численность в украинских войсках "растет", пишет ресурс The Insider, журналистка которого поговорила с чеченскими бойцами, которые воюют за Украину.

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Батальон шейха Мансура и другие чеченские добровольческие подразделения воюют в составе Иностранного легиона, все действия согласованы с ВСУ.

Ниже – цитаты из рассказа бойцов Фатхи и Бертана (оба – батальон ОБОН, подразделение "Борз"), а также Мансура.

- Отправился сюда, чтобы донести, что чеченский народ отличается от предателей-кадыровцев, и из-за желания набить морду общему врагу. Сейчас мы защищаем не только Украину, но и нашу честь, которая была запятнана кадыровцами;

- у кадыровцев нет никакой мотивации; что бы они ни говорили на камеру: "Ахмат — сила!" или "Слава России!", они не сила;

- кадыровцы не будут рваться в город или близко подходить к полю боя, или даже линии фронта. Они снимают ролики, чтобы оправдаться перед Кадыровым или показать свою смелость, но смелость так не показывают;

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- кадыровцы в бою не очень подготовлены, они скорее просто для показухи существуют. Они не умеют воевать против авиации, артиллерии, не умеют штурмовать;

- есть чеченцы, которые служат в армии РФ и не подчиняются Кадырову, а именно кадыровцы — они как полиция, они воевать не умеют. Они "воевали" только против партизан на Кавказе: например, окружали один дом, в котором — только пацан с автоматом. 200 человек на операции по окружению одного пацана;

- я воспринимаю россиян не только как врагов украинцев и чеченцев, но и как врагов всего человечества: они будут брать все, что хотят, и никогда не остановятся;

- мои двоюродные братья служат в российской армии. Отца одного из них убили кадыровцы, но он все равно служит у них, называет меня террористом, потому что я поддерживаю ЛГБТ и живу в Европе — на тот момент я жил в Дании. Могу сказать откровенно, что если встречу его здесь, в Украине, то убью;

- Кадыров — просто идиот, у него нет никакого понимания ислама. Он не может говорить, что война с Украиной — это джихад. Мы прекрасно знаем, что представляет из себя кадыровская "армия";

- каждый наш боец (батальон шейха Мансура) имеет колоссальные навыки и опыт в военной сфере: мы владеем любым видом оружия. Самый маленький опыт бойца в наших рядах — 10 лет, но в основном, у всех по 20 и 30 лет;

- в батальоне есть ребята, которые проходили и первую, и вторую чеченскую войны;

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- чеченские добровольцы не числятся в ВСУ, но работают только согласованно, в основном сотрудничают с СБУ. Каждый выход координируется. Наша задача — диверсионно-разведывательная работа — "тактика пчелы" — налетел, ужалил и ушел;

- обычно наши задачи – это захватить кого-то, разбить технику, убить. Мы живем в городе, ходим на учебку, но когда на операции, иногда приходится спать в лесах;

- в Чечне воевать было гораздо сложнее: практически вслепую, а сейчас есть оснащение, которое помогает на поле боя, в небе. По интенсивности, конечно, украинская война сложнее;

- Кадыров отслеживает нас. У всех, кто показывает лицо, родственники либо погибли, либо покинули Чечню. Люди боятся говорить, высказывать мнение и просто думать, боятся идти против системы, потому что за это тебя либо посадят, либо будут пытать, либо убьют. Если ты напишешь, что тебе не нравится Кадыров, на следующий день ни тебя, ни всей твоей семьи не будет в живых;

- если бы в Чечне была свобода выбора, более 90% чеченского народа не поддерживало бы нынешний режим, но люди у нас очень угнетенные. Кадыров бьет по самым больным местам – они забирают матерей, сестер, жен, дочерей и манипулируют людьми.

18 октября 2022-го Рада признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила совершение геноцида чеченского народа россиянами.

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