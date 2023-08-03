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"Ахмат" сгорел в Старомлыновке – а потом еще один: два видео поражения оккупантов видео

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 15:22
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Бойцы аэроразведки подразделения Shadow Сил обороны сожгли на южном фронте два бронеавтомобиля СТС-3 "Ахмат", которые разработали якобы специально для кадыровцев. Ролики выложены в Telegram подразделения.

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В обоих случаях ВСУ применили FPV-дроны-камикадзе сборки волонтерской группы Escadrone.

Машины атакованы в пока еще оккупированной россиянами Старомлыновке на юге Донецкой области, вероятно, в конце июля – начале августа.

Карта: deepstatemap.live

Производят "Ахмат" на заводе "Ремдизель", первые машины войска ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова получили в конце июля 2022 года, а первые свидетельства их поражения на войне РФ против Украины появились осенью (первое и второе).

  • 18 октября 2022-го Рада признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила совершение геноцида чеченского народа россиянами.
  • Советник главы ОП Подоляк считает, что после победы Украины кадыровцы вернутся в РФ и начнут "работать" по Москве.
  • Кадыров и его приспешники получили подозрения в Украине.
  • Смотрите январское видео ГУР, как чеченские добровольцы уничтожают оккупантов в Бахмуте, и летнее, где они сделали успешную засаду на российский военный грузовик в Белгородской области РФ.

Читайте также: "Кадыровцы скорее для показухи". 15 цитат чеченских добровольцев, воюющих за Украину

Євген Пилипенко
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