На Куп'янському напрямку бійці роти "Ахіллес" 92 ОШБр атакували та знищили російські танки Т-80 та Т-72, а також гаубицю Д-30. Відео "Армії дронів" опублікував Стратком ЗСУ.

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Як йдеться у поясненні до відео, удари по танках та гаубиці завдано за допомогою "секретного дрона" бійцями роти ударної БпАК "Ахіллес" 92 Окремої штурмової бригади на Куп'янському напрямку.

На відео показано знищення російських танків Т-80 та Т-72, а також гаубиці Д-30.

На початку серпня з'явилося відео, як бійці аеророзвідки підрозділу Shadow Сил оборони спалили на південному фронті два бронеавтомобілі СТС-3 "Ахмат".

Бійці підрозділу "Альфа" Служби безпеки України за кілька тижнів знищили десятки танків, бронемашин та інших цілей FPV-дронами – відео.

На Бахмутському напрямку український FPV-дрон знайшов і знищив російський танк – відео.

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