Иран заявил о создании военного дрона "рекордного радиуса действия" – видео
На параде в Тегеране в годовщину войны Ирана с Ираком (1980-1988 годы) была показана новая военная техника, в том числе "беспилотник с самым большим в мире радиусом действия", а также баллистические и гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикации иранских государственных медиа.
По утверждениям иранских СМИ, на параде были представлены дроны Mohajer, Shahed и Arash. БПЛА типов Mohajer и Shahed давно предоставлены Ираном России и применяются ею в войне против Украины; Arash, вероятно, является новой разработкой.
Как пишет Reuters, в прошлом месяце Иран заявил, что создал усовершенствованную модель Mohajer-10 с увеличенными дальностью (до 2000 км), продолжительностью полета (до 24 часов) и полезной нагрузкой (до 300 кг, у Mohajer-6 полезная нагрузка вдвое меньше).
- Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed к 2025 году.
- 16 августа сообщалось, что Вашингтон на непрямых переговорах с Тегераном "подталкивает" Иран к прекращению поставок дронов-камикадзе россиянам.
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