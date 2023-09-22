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Иран заявил о создании военного дрона "рекордного радиуса действия" – видео

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 16:27
Иран заявил о создании военного дрона
Фото - скриншот с видео

На параде в Тегеране в годовщину войны Ирана с Ираком (1980-1988 годы) была показана новая военная техника, в том числе  "беспилотник с самым большим в мире радиусом действия", а также баллистические и гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикации иранских государственных медиа.

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По утверждениям иранских СМИ, на параде были представлены дроны Mohajer, Shahed и Arash. БПЛА типов Mohajer и Shahed давно предоставлены Ираном России и применяются ею в войне против Украины; Arash, вероятно,  является новой разработкой.  

Как пишет Reuters, в прошлом месяце Иран заявил, что создал усовершенствованную модель Mohajer-10 с увеличенными дальностью (до 2000 км), продолжительностью полета (до 24 часов) и полезной нагрузкой (до 300 кг, у Mohajer-6 полезная нагрузка вдвое меньше).

Читайте также: Как Россия производит дроны Shahed в Татарстане. Появилось расследование о работе завода

Сергей Бережной
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ИрандронБПЛАMohajer-10
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