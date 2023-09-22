Іран заявив про створення військового дрона "рекордного радіуса дії" – відео
На параді в Тегерані в річницю війни Ірану з Іраком (1980-1988 роки) було показано нову військову техніку, зокрема "безпілотник з найбільшим у світі радіусом дії", а також балістичні та гіперзвукові ракети. Про це повідомляє Reuters із посиланням на публікації іранських державних медіа.
За твердженнями іранських ЗМІ, на параді були представлені дрони Mohajer, Shahed та Arash. БПЛА типів Mohajer та Shahed давно надані Іраном Росії та застосовуються нею у війні проти України; Arash, ймовірно, є новою розробкою.
Як пише Reuters, минулого місяця Іран заявив, що створив удосконалену модель Mohajer-10 зі збільшеними дальністю (до 2000 км), тривалістю польоту (до 24 годин) та корисним навантаженням (до 300 кг, у Mohajer-6 корисне навантаження вдвічі менше).
- Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.
- 16 серпня повідомлялося, що Вашингтон на непрямих переговорах з Тегераном "підштовхує" Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам.
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