Іран заявив про створення військового дрона "рекордного радіуса дії" – відео

На параді в Тегерані в річницю війни Ірану з Іраком (1980-1988 роки) було показано нову військову техніку, зокрема "безпілотник з найбільшим у світі радіусом дії", а також балістичні та гіперзвукові ракети. Про це повідомляє Reuters із посиланням на публікації іранських державних медіа.

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За твердженнями іранських ЗМІ, на параді були представлені дрони Mohajer, Shahed та Arash. БПЛА типів Mohajer та Shahed давно надані Іраном Росії та застосовуються нею у війні проти України; Arash, ймовірно, є новою розробкою.

Як пише Reuters, минулого місяця Іран заявив, що створив удосконалену модель Mohajer-10 зі збільшеними дальністю (до 2000 км), тривалістю польоту (до 24 годин) та корисним навантаженням (до 300 кг, у Mohajer-6 корисне навантаження вдвічі менше).

Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.

16 серпня повідомлялося, що Вашингтон на непрямих переговорах з Тегераном "підштовхує" Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам.

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