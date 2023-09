Україна воює на сході за "боксерською" тактикою. CNN побували на нічній операції – відео

Через дефіцит західної бойової техніки на східному фронті Сили оборони змушені "більше покладатися на кмітливість, ніж на силу", пишуть репортери американського каналу CNN, які побували на нічному бойовому виїзді операторів дронів на Бахмутському напрямку фронту.

Останніми днями ділянки фронту біля Бахмута росіяни посилили найманцями зі складу терористичної Групи Вагнера через нібито "дефіцит кадрових військових" і продовжують стягувати війська "з навколишніх районів".

За словами аеророзвідника з позивним "Грув" із підрозділу Code 9.2 у 92-й бригаді ЗСУ, окупанти роблять це, тому що "у них тут залишилося не так багато особового складу".

CNN пише: "Маючи менше передової західної техніки, ніж їхні співвітчизники на південному фронті, українські сили тут змушені більше покладатися на мозок, ніж на силу".

"Ми постійно змінюємо тактику. Це як бокс. Обробляємо тулуб, потім переключаємося на голову", – порівняв тактику командир підрозділу із позивним "Флінт".

We witnessed a harsh battle near Bakhmut #Ukraine first hand. Massive shelling and assaults for hours. Ukrainians pushing forward. Two keys assets for the Ukrainians: Drones and Western artillery. With @VascoCNN @danjhodge and Kostya Gak. #CNN pic.twitter.com/sjvswZscIh