Вооруженные Силы Украины уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2" в Донецкой области, это первый задокументированный случай. Об этом сообщила Facebook-страница Ракетных войск и артиллерии ВСУ.

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По сообщению, техника уничтожена в районе Новопетровки.

Ведомство отмечает, что это первый задокументированный случай уничтожения "Борисоглебска-2", ранее Силам обороны удалось захватить такую технику как трофей.

"В настоящее время ВСУ ведут активную работу против российских комплексов РЭБ, и это косвенно подтверждает тот факт, что украинские дроны встречают меньше препятствий на своем пути и могут долететь до глубоких тылов Вооруженных сил РФ", – заключают в сообщении.

Первые 8 комплексов были поставлены в российские войска в 2013 году, за 2014-15 годы было поставлено 14 комплексов, пишут ресурсы оккупантов.

В состав "Борисоглебска-2" включен пункт управления Р-300КМВ и отдельные машины с разным радиоэлектронным оборудованием.

Полный комплект комплекса включает девять разных машин с разным набором оборудования. Все средства комплекса размещаются на самоходных шасси МТ-ЛБ, доработанных в связи с установкой нового специального оборудования.

Оккупанты утверждают, что по прибытии на место работы комплекса требуется около 15 минут на развертывание всех средств и подготовку к боевой работе.

В июне под Бахмутом операторы Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с HIMARS уничтожили два российских комплекса радиоэлектронной борьбы. В частности, тогда сообщалось об уничтожении одного комплекса "Борисоглебск-2".

В августе реактивные подразделения Сил обороны уничтожили уникальную мобильную береговую радиолокационную станцию "Предел-Е" в Херсонской области.

В сентябре украинский дрон ударил по российской радиолокационной станции "Небо-У" – видео.

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