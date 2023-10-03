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"Впервые задокументировано": ВСУ уничтожили редкий РЭБ "Борисоглебск-2" – видео с локацией видео

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 22:45
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Вооруженные Силы Украины уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления РБ-301Б "Борисоглебск-2" в Донецкой области, это первый задокументированный случай. Об этом сообщила Facebook-страница Ракетных войск и артиллерии ВСУ.

По сообщению, техника уничтожена в районе Новопетровки.

Ведомство отмечает, что это первый задокументированный случай уничтожения "Борисоглебска-2", ранее Силам обороны удалось захватить такую технику как трофей.

"В настоящее время ВСУ ведут активную работу против российских комплексов РЭБ, и это косвенно подтверждает тот факт, что украинские дроны встречают меньше препятствий на своем пути и могут долететь до глубоких тылов Вооруженных сил РФ", – заключают в сообщении.

Первые 8 комплексов были поставлены в российские войска в 2013 году, за 2014-15 годы было поставлено 14 комплексов, пишут ресурсы оккупантов.

В состав "Борисоглебска-2" включен пункт управления Р-300КМВ и отдельные машины с разным радиоэлектронным оборудованием.

Полный комплект комплекса включает девять разных машин с разным набором оборудования. Все средства комплекса размещаются на самоходных шасси МТ-ЛБ, доработанных в связи с установкой нового специального оборудования.

Оккупанты утверждают, что по прибытии на место работы комплекса требуется около 15 минут на развертывание всех средств и подготовку к боевой работе.

  • В июне под Бахмутом операторы Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с HIMARS уничтожили два российских комплекса радиоэлектронной борьбы. В частности, тогда сообщалось об уничтожении одного комплекса "Борисоглебск-2".
  • В августе реактивные подразделения Сил обороны уничтожили уникальную мобильную береговую радиолокационную станцию "Предел-Е" в Херсонской области.
  • В сентябре украинский дрон ударил по российской радиолокационной станции "Небо-У" – видео.

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Артём Джерипа
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войнарэбборисоглебск-2
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