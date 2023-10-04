Служба безпеки України вразила комплекс протиповітряної оборони окупантів С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області РФ. Про це повідомляють джерела LIGA.net в СБУ. Відео поширюють росіяни у соцмережах.
"Цієї ночі дрони СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода. Ціна такого комплексу — $1,2 млрд. На викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів у місці розташування "Тріумфа" та його радіолокаційної системи. У цей час у сусідніх населених пунктах зникло світло", – повідомили співрозмовники.
Джерела зауважили, що це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ знищила за останній місяць. Минулий було уражено 14 вересня в Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.
Ось ще відео із соцмереж:
У ніч проти 4 жовтня місцеві жителі повідомляли в інтернеті про вибухи під Бєлгородом.
Міноборони РФ як завжди заявило, що ППО окупантів нібито перехопило та знищило 31 український безпілотник над Бєлгородською, Брянською та Курською областями.
- Російську РЛС "Каста" було знищено дроном СБУ поряд із селищем Гір'ї Біловського району в Курській області.
- З'явилось відео, як дрон центру спецоперацій СБУ уразив російську РЛС "Небо-У".
- СБУ повідомила, що її агент зміг проникнути до лав однієї з найзасекреченіших російських спецслужб – ССО РФ, завдяки чому вдалося задокументувати воєнні злочини росіян та встановити причетних до диверсій. Під час виконання наступних завдань агент контррозвідки загинув.
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