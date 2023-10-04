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Служба безпеки України вразила комплекс протиповітряної оборони окупантів С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області РФ. Про це повідомляють джерела LIGA.net в СБУ. Відео поширюють росіяни у соцмережах.

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"Цієї ночі дрони СБУ атакували стратегічний комплекс ППО С-400 "Тріумф" біля російського Бєлгорода. Ціна такого комплексу — $1,2 млрд. На викладених росіянами відео чути близько 20 вибухів у місці розташування "Тріумфа" та його радіолокаційної системи. У цей час у сусідніх населених пунктах зникло світло", – повідомили співрозмовники.

Джерела зауважили, що це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ знищила за останній місяць. Минулий було уражено 14 вересня в Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Ось ще відео із соцмереж:

У ніч проти 4 жовтня місцеві жителі повідомляли в інтернеті про вибухи під Бєлгородом.

Міноборони РФ як завжди заявило, що ППО окупантів нібито перехопило та знищило 31 український безпілотник над Бєлгородською, Брянською та Курською областями.

ДОВІДКА. С-400 (40Р6, SA-21 Growler за класифікацією НАТО) – російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності, призначений для боротьби з літаками ДРЛВ, РЕБ, повітряними командними пунктами, стратегічними бомбардувальниками, а також (за заявами творців) з гіперзвуковими крилатими та балістичними ракетами. Виробник – "Алмаз-Антей". Прийнято на озброєння 28 квітня 2007 року. "Тріумф" – найменування експортної версії. Контрактна вартість одного дивізіону з чотирьох машин – близько $1,25 млрд. Радар має інструментальну дальність до 600 км, а ракетами 40Н6Е комплекс нібито може вражати аеродинамічні цілі на дальності до 380 км, обмеження за висотою – 35 км. Росія може використовувати модифікацію комплексу, перероблену для ударів по наземних цілях. Крім РФ, стоїть на озброєнні Білорусі, Китаю, Індії та країни НАТО Туреччини. Окупанти стверджують, що вони мають близько 600 пускових установок.

Російську РЛС "Каста" було знищено дроном СБУ поряд із селищем Гір'ї Біловського району в Курській області.

З'явилось відео, як дрон центру спецоперацій СБУ уразив російську РЛС "Небо-У".

СБУ повідомила, що її агент зміг проникнути до лав однієї з найзасекреченіших російських спецслужб – ССО РФ, завдяки чому вдалося задокументувати воєнні злочини росіян та встановити причетних до диверсій. Під час виконання наступних завдань агент контррозвідки загинув.

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