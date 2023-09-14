У районі тимчасово окупованої Євпаторії в ніч проти 14 вересня було знищено російський комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф". Про це повідомили джерела LIGA.net в Службі безпеки України.

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За словами співрозмовників, уночі контррозвідка СБУ та Військово-морські сили провели унікальну операцію біля Євпаторії, знищивши комплекс "Тріумф" вартістю $1,2 млрд.

Наголошується, що по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Спочатку безпілотники вдарили по радарах та антенах, позбавивши комплекс "очей", а після виведення з ладу радіолокаційних станцій два "Нептуни" прилетіли до пускових установок С-400 "Тріумф".

У СБУ пообіцяли нові "сюрпризи" для росіян у Криму.

Вночі 13 вересня в Starlink стався збій по всьому світу: це збіглося з ударами по Севастополю.

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