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У районі Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Били ракетами "Нептун" та БПЛА: багато відео видео

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 10:42
Знищення комплексу "Тріумф" біля Євпаторії
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У районі тимчасово окупованої Євпаторії в ніч проти 14 вересня було знищено російський комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф". Про це повідомили джерела LIGA.net в Службі безпеки України.

За словами співрозмовників, уночі контррозвідка СБУ та Військово-морські сили провели унікальну операцію біля Євпаторії, знищивши комплекс "Тріумф" вартістю $1,2 млрд.

Наголошується, що по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Спочатку безпілотники вдарили по радарах та антенах, позбавивши комплекс "очей", а після виведення з ладу радіолокаційних станцій два "Нептуни" прилетіли до пускових установок С-400 "Тріумф".

У СБУ пообіцяли нові "сюрпризи" для росіян у Криму.

ДОВІДКА. Вночі 13 вересня 2023 року військові об'єкти РФ в окупованому Севастополі зазнали ракетної атаки із застосуванням нібито 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Прилетіло по судноремонтному заводу ім. Орджонікідзе, де пошкоджено ВДК "Мінськ" та один з шести підводних човнів ЧФ РФ — дизель-електричний "Ростов-на-Дону" проєкту 636 "Варшав'янка", носій крилатих ракет "Калібр", спущений на воду у 2014 році. Всі три осередки пожеж зафіксовано на території заводу: два — в Південній бухті й один — у Корабельній. Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.

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Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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