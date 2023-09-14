В районе временно оккупированной Евпатории в ночь на 14 сентября был уничтожен российский комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Об этом LIGA.net сообщили источники в Службе безопасности Украины.
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По словам собеседников, ночью контрразведка СБУ и Военно-морские силы провели уникальную операцию возле Евпатории, уничтожив комплекс "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.
Отмечается, что по цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун".
Сначала беспилотники ударили по радарам и антеннам, лишив комплекс "глаз", а после выведения из строя радиолокационных станций два "Нептуна" прилетели в пусковые установки С-400 "Триумф".
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СПРАВКА. Ночью 13 сентября 2023 года военные объекты РФ в оккупированном Севастополе подверглись ракетной атаке с применением якобы 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Прилетело по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе, где поврежден БДК "Минск" и одна из шести подлодок ЧФ РФ — дизель-электрическая "Ростов-на-Дону" проекта 636 "Варшавянка", носитель крылатых ракет "Калибр", спущенная на воду в 2014-м. Все три очага пожаров находятся на территории завода: два — в Южной бухте и один — в Корабельной. Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что удар нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.
- Ночью 13 сентября в Starlink произошел сбой по всему миру: это совпало с ударами по Севастополю.
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