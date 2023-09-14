В районе временно оккупированной Евпатории в ночь на 14 сентября был уничтожен российский комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Об этом LIGA.net сообщили источники в Службе безопасности Украины.

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По словам собеседников, ночью контрразведка СБУ и Военно-морские силы провели уникальную операцию возле Евпатории, уничтожив комплекс "Триумф" стоимостью $1,2 млрд.

Отмечается, что по цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

Сначала беспилотники ударили по радарам и антеннам, лишив комплекс "глаз", а после выведения из строя радиолокационных станций два "Нептуна" прилетели в пусковые установки С-400 "Триумф".

В СБУ пообещали новые "сюрпризы" для россиян в Крыму.

Ночью 13 сентября в Starlink произошел сбой по всему миру: это совпало с ударами по Севастополю.

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