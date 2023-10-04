Служба безопасности Украины поразила комплекс противовоздушной обороны оккупантов С-400 "Триумф" в Белгородской области РФ. Об этом сообщают источники LIGA.net в СБУ. Видео распространяют россияне в соцсетях.

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"Этой ночью дроны СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 «Триумф» возле российского Белгорода. Цена такого комплекса— $1,2 млрд. На выложенных россиянами видео слышно около 20 взрывов в месте расположения «Триумфа» и его радио-локационной системы. В это время в соседних населенных пунктах исчез свет.", - сообщили собеседники.

Источники отметили, что это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ уничтожила за последний месяц. Прошлый был поражен 14 сентября в Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Вот еще видео из соцсетей:

В ночь на 4 сентября местные жители сообщали в интернете о взрывах под Белгородом.

Новость дополняется...

СПРАВКА. С-400 (40Р6, SA-21 Growler по классификации НАТО) — российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, предназначеный для борьбы с самолетами ДРЛО, РЭБ, воздушными командными пунктами, стратегическими бомбардировщиками, а также (по заявлениям создателей) с гиперзвуковыми крылатыми и баллистическими ракетами. Производитель – "Алмаз-Антей". Принят на вооружение 28 апреля 2007 года. "Триумф" — наименование экспортной версии. Контрактная стоимость одного дивизиона из четырех машин стоит около $1,25 млрд. Радар имеет инструментальную дальность до 600 км, а ракетами 40Н6Е комплекс якобы может поражать аэродинамические цели на дальности до 380 км, ограничение по высоте – 35 км. Россия может использовать модификацию комплекса, переделанную для ударов по наземным целям. Помимо РФ, стоит на вооружении у Беларуси, Китая, Индии и страны НАТО Турции. Оккупанты утверждают, что у них есть около 600 пусковых установок.

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