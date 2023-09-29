Агент СБУ проник в ряды ССО РФ. Собрал доказательства военных преступлений, но погиб

Агент Службы безопасности Украины смог проникнуть в ряды одной из самых засекреченных российских спецслужб – ССО РФ, благодаря чему удалось задокументировать военные преступления россиян и установить причастных к диверсиям. Об этом на брифинге рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, после взрывов военного склада в Сватово в Луганской области, СБУ взяла боевика террористического образования "ЛНР", который знал детали инцидента.

"СБУ его "расколола" и получила информацию о причастности ССО РФ к атаке на Сватово. В дальнейшем СБУ удалось проникнуть в ряды ССО через своего агента", – сказал Дехтяренко.

Служба смогла получить необходимую информацию об особенностях и деталях российской организации, ее участниках, а также структуре, по которой она работает.

Дехтяренко подчеркнул, что благодаря работе украинского агента СБУ удалось узнать о преступлениях ССО РФ и задокументировать. При выполнении следующих задач агент контрразведки погиб.

Кроме того, Служба безопасности собрала доказательства причастности российских спецслужб к "теракту с банком меда", который состоялся 16 января 2015 года. В тот день 65-летний житель Луганской области принес якобы "подарок" на блокпост ВСУ. Оказалось, что в банке была взрывчатка – погиб один и были ранены двое военнослужащих. Пенсионера приговорили к 15 годам тюрьмы, в суде он признал вину.

По словам Дехтяренко, спецслужбы страны-агрессора также пытались устроить теракт в центре Киева зимой 2014 года. Тогда завербованная россиянами женщина пыталась устроить взрыв на одной из станций метро. Взрывчатка была заложена в ее сумке.

После полномасштабного вторжения диверсанты ССО РФ периодически атакуют позиции сил обороны в приграничных районах на севере и востоке Украины. Во время вылазок они пытаются нападать на военных и пограничников и взрывать военные объекты.

В рамках расследования ДБР выяснилось, что к взрыву в 2015 году военного состава в Сватово Луганской области причастны, в частности, офицеры российского ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые в 2018 году в британском городе Солсбери пытались отравить бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь.

Офис генпрокурора утверждает, что во время диверсии на военный состав в Сватово российские боевики корректировали дроны со взрывчаткой с помощью спутников.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.