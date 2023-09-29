2015 год. Стало известно, что спецназ РФ сжег Сватово, скорректировав дроны спутниками

Офис генпрокурора разоблачил командование и боевиков элитного спецподразделения ВС РФ, которые в 2015 году с помощью разведывательных спутников направили беспилотники на склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сватово Луганской области. Им объявили подозрение в диверсии.

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По данным следствия, для выполнения спецопераций они использовали российские спецразведывательные спутники, новые образцы российского вооружения и разведывательные огневые комплексы радиоэлектронной борьбы.

При выполнении задач спецназовцы использовали позывные, фальшивые документы прикрытия, предварительно подысканные абонентские номера других стран, утверждает Офис генпрокурора.

В 2015 году российские боевики взорвали склад вооружения украинских военных в Сватово.

Для этого в октябре 2015 они переместили свое вооружение с временно оккупированного Донецка на передовые позиции боевиков. Оттуда запустили дроны в склады ВСУ в Сватово и сбросили на них зажигательные гранаты с парашютной системой.

"В результате этого на складах произошла детонация запаса боеприпасов, которые там хранились. Погибли четыре человека, еще 15 получили разной степени тяжести телесные повреждения, уничтожено военное имущество и повреждено жилье людей на сумму более 85 млн грн.", – говорится в сообщении.

Сейчас бывшему командующему российского ГРУ, командующему ССО ВС РФ, двум командирам спецподразделения ГРУ, 23 сотрудникам ССО ВС РФ и боевикам ОРДЛО сообщено о подозрении по факту диверсии.

29 октября 2015 года в Сватово сдетонировало около 3500 тонн боеприпасов. В результате взрыва были повреждены близлежащие дома и инфраструктура вокруг. После первого взрыва боеприпасы еще долго детонировали.

Сначала тогдашний министр обороны Степан Полторак заявил, что взрыв мог произойти в результате удара боевиков, контролируемых россиянами. Однако впоследствии стало ясно, что к инциденту могут быть причастны военнослужащие, которых завербовала РФ.

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